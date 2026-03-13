Harran'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

13.03.2026 21:50
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Ahmet Kurtboğan (33) yönetimindeki 01 BK 515 plakalı otomobil, kırsal Selalmaz Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araç sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 5 kişi ise Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

