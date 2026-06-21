Harran\'da Traktör Kazası: 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde sulama kanalına devrilen traktörde bulunan Ömer Ali Akdağ (4), hayatını kaybetti. Kazada yaralanan ve boğulma tehlikesi geçiren baba Ömer Akdağ (44) ise tedavisi sürüyor.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Küplüce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; ekili tarladaki çalışmalarını tamamlayarak evine dönmek üzere yola çıkan Ömer Akdağ yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait tahliye kanalına devrildi. Kazada traktör sürücüsü Ömer Akdağ ile yanında bulunan oğlu Ömer Ali Akdağ, kanalın sularına kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, baba ve oğlunu sudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Baba-oğul, ambulanslarla Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ömer Ali Akdağ, hayatını kaybetti. Yaralanan ve boğulma tehlikesi geçiren baba Ömer Akdağ'ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.