Harran Ovası'ndaki Dev Obruklar Çiftçileri Tedirgin Ediyor

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Harran Ovasında oluşan dev obruklar çiftçileri korkutuyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ve Eyyübiye ilçelerine bağlı Ballıca ve Karaali mahallelerinde, pamuk tarlasında biri 15 metre çapında dört obruk oluştu. Harran Ovasında oluşan obruklar, çiftçiler arasında korkuya neden oldu.

Konya'da sık sık görülen obruk oluşumu Şanlıurfa'da da görülmeye başladı. Ballıca ve Karaali Mahallelerindeki pamuk tarlasında biri 15 metre çapında ve 10 metre derinliğinde 4 adet obruk oluştu.

Harran Ovasının bereketli topraklarında oluşan obruklar, tarlada çalışan işçiler tarafından fark edildi. Gördükleri dev obruklar karşısında şaşıran çiftçiler, Şanlıurfa Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verdi. Bölgede inceleme yapan yetkililer, durumun fazla sulama sonucu meydana geldiğini bildirdi. Yetkililer, işçi ve çiftçilerin tarlada çalışırken obruklara düşmemesi için dikkatli olması yönünde uyarılarda bulundu.

Bölgeye giderek incelemelerde bulunan Şanlıurfa Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, "Şanlıurfa'da biliyorsunuz bu yıl bizim yaklaşık olarak 180 bin kektar alanda pamuğumuz var. Bu da yaklaşık olarak 1 milyon ton pamuk demektir. Pamuğun çok olduğu bir alanda sulama düzenli yapılmazsa bazı olumsuz yapılar meydana gelir. Sahada siz de gözlemlediniz, bizde gözlemledik. Bu yapıların oluşmasının sebebi fazla sulamadır. Çok suyu verirseniz, aşağıdaki tabakalardaki kil ve yapı büyük bir şekilde boşalıyor ve toprak aşağı doğru çöküyor yani Konya'da olan olayın tersi burada meydana gelmiş oluyor. Konya'dan suyu fazla çektiğimiz için yeraltı suyu obruk oluşturuyor. Burada da çok suladığımız için obruklar oluşmaya başladı. Ben sizin aracılığınızla çiftçilerimize şunu söylemek istiyorum. Dünyadaki en kıymetli kaynak su ve Türkiye'nin de bu temiz suyunun kullanımı çiftçilerimizin elinde, tarımda kullanılan suyu ne kadar tasarruflu kullanırsak o kadar güzel üretim yapmış oluruz. Bu konuda da çocuklarımıza gençlerimize geleceğimize yatırım yapmış oluruz. Çiftçilerimize duyurmuş olalım. Burada çiftçimizin korunabilmesi için çiftçimizin erozyondan da korunabilmesi için suyu doğru kullanılması gerekiyor. Suyu merkeze alıp, tasarruf ederek, israf etmeden kullanılması gerekiyor. Bizim çiftçimiz israfı sevmez, inşallah bundan sonra da biz bu bilgilendirmeleri yaparak çiftçimizi uyarmış olacağız" dedi.

Çiftçi Mustafa Dağ ise, "Yaklaşık 7-8 yıldır ben burada tarlayı kiralıyorum. Tarlada bu çukurlar yaklaşık 4-5 yıldır oluşuyor. Yetkililere bildirdik, gelip baktılar. Daha önce tarlanın başında, yaklaşık 500 metre ileride bir tane oluştu. Ondan sonra üç tane daha oluştu. Yetkililer gelip baktılar, gittiler. Konya'da da varmış dediler demek ki normalmiş, çekip gittiler. Genelde gece oluşuyor, gündüz göremiyoruz. Yetkililer el atsın, ne gerekiyorsa en azından buraları kapatsınlar veya çözümünü bulsunlar. Yani dediğim gibi gece traktörle işlem yapmıyoruz. Sadece tedbir amacıyla gündüz çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.