Harran Üniversitesi'nde İstismar İddialarına Soruşturma - Son Dakika
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Harran Üniversitesi'nde İstismar İddialarına Soruşturma

Harran Üniversitesi\'nde İstismar İddialarına Soruşturma

Harran Üniversitesi, cinsel istismar ve fuhuş iddiaları üzerine soruşturma komisyonu kurdu.

08.10.2024 10:17
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Harran Üniversitesi, yüksek lisans yapan kız öğrencilerin cinsel istismara uğradığı ve fuhşa zorlandıkları iddialarına ilişkin soruşturma komisyonunun kurulduğunu bildirdi.

SİSTEMATİK KARALAMA KAMPANYASI İDDİASI

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında üniversite hakkında dayanağı olmayan, gerçeği yansıtmayan mesnetsiz iddialar üzerinden sistematik bir karalama kampanyası başlatıldığı belirtildi.

Harran Üniversitesi'ni karıştıran fuhuş iddiası

SORUŞTURMA KOMİSYONU KURULDU

Açıklamada, şunlar kaydedildi; "İddiaların kaynağının boşanma aşamasında bulunan personelin özel hayatlarına ilişkin karşılıklı suçlamalarına dayandığı anlaşılmaktadır. Buna rağmen iddialar rektörlüğümüze intikal ettikten sonra iddiaların araştırılması için zaman kaybetmeden soruşturma komisyonu kurulmuş olup konu hassasiyetle ele alınmıştır.

"SÖYLENTİLERE İTİBAR EDİLMEMESİNİ RİCA EDERİZ"

Mevcut durumda soruşturma devam etmekte olup soruşturmanın gizliliği gereği kamuoyuyla paylaşım yapılmamaktadır. Ancak söz konusu iddiaların üniversitemizi ilgilendiren kısımlarıyla ilgili gerekli bilgilendirme soruşturma sonucunda kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Üniversitemizden kurumsal olarak yapılacak açıklamalar dışındaki söylentilere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Öte yandan bu karalama kampanyasına katılan, yalan haberlerle kurumsal yapımızı hedef alan yayın organları ile sosyal medya hesaplarına ilişkin hukuki haklar kullanılarak Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır."

Kaynak: AA

Harran Üniversitesi, Güvenlik, 3-sayfa, Eğitim, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Harran Üniversitesi'nde İstismar İddialarına Soruşturma - Son Dakika

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