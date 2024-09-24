Harris ve Trump Arasındaki Fark 1 Puan - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Harris ve Trump Arasındaki Fark 1 Puan

Son ankete göre, Harris yüzde 48, Trump ise yüzde 47 oy alarak başa baş bir yarış sergiliyor.

24.09.2024 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de yapılan ankete göre, başkanlık seçiminde Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump sadece 1 puan farkla yarışa başa baş devam ediyor.

ABD'de 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, CNN'in SSRS ile 19-22 Eylül tarihlerinde telefonla ve çevrim içi olarak ülke genelinde 2 bin 74 kayıtlı seçmenle yaptığı anket Harris ile Trump'ın seçmen nezdindeki son durumunu ortaya koydu.

Ankete göre, Harris yüzde 48 düzeyinde oy alırken, Trump yüzde 47 ile rakibini çok az farkla takip ediyor.

Liberteryen aday Chase Oliver'ın yüzde 2 civarında oy aldığı ankete göre, Yeşil Parti adayı Jill Stein de yüzde 1 ile son sırada yer aldı.

Ankete katılan beyaz erkeklerin yüzde 58'i Trump'a, yüzde 35'i Harris'e oy vereceklerini dile getirirken, beyaz kadınların yüzde 50'si Trump'ı, yüzde 47'si Harris'i destekleyeceğini belirtti.

30 yaş altı seçmenler arasında ise Harris'in yüzde 38'e karşı yüzde 55 net üstünlüğü bulunuyor. Benzer şekilde siyasi seçmenler arasında da Harris'e destek oranı yüzde 79'a ulaşırken, Trump'a destek yüzde 16 seviyesinde kaldı.

Latin Amerika kökenli seçmenler arasında da Trump'ın yüzde 40 oyuna karşılık Harris yüzde 59 oy oranına ulaşıyor.

Ankette yer alan bir diğer bölümde ise başkan adaylarının politika ve söylemlerinde ne kadar "aşırı" olduğu sorusu sorulurken, katılımcıların yüzde 54'ü Trump'ı "fazla aşırı" bulduğunu belirtti. Bu oran, aynı soruda Harris için yüzde 42 olarak kaydedildi.

ABD'deki ana başlıklardan ekonomi konusunda Harris'ten (yüzde 39) çok Trump'a (yüzde 50) güvenen seçmenler, göçmenler konusunda da Harris'e yüzde 35, Trump'a yüzde 49 destek verdi.

Dış politika başlığında ise Harris'e güvendiğini söyleyenlerin oranı yüzde 40'ta kalırken, aynı başlıkta Trump'a güvenenlerin oranı yüzde 47'yi buldu.

Kaynak: AA

Kamala Harris, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Harris ve Trump Arasındaki Fark 1 Puan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:14 Miray’ı ezerek öldüren öğretmenin savunması pes dedirtti: Aracım uyarmadı Miray'ı ezerek öldüren öğretmenin savunması pes dedirtti: Aracım uyarmadı
20:51 Erdoğan’dan ABD’ye çok net mesaj: Yanında değil karşısında durun Erdoğan'dan ABD'ye çok net mesaj: Yanında değil karşısında durun
20:21 İntihar kapsülü alarmı: İçine giren birkaç dakika içinde ölüyor İntihar kapsülü alarmı: İçine giren birkaç dakika içinde ölüyor
20:05 Tam 17 ton ele geçirildi ’Ya yakalanmasalardı’ dedirten görüntüler Tam 17 ton ele geçirildi! 'Ya yakalanmasalardı' dedirten görüntüler
18:35 BM’deki İsrail temsilcileri Erdoğan’ı böyle dinlediler BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler
10:31 İntihar eden fenomen Kübra Aykut’un veda mektubu ortaya çıktı İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı
10:30 İran Cumhurbaşkanı’ndan ’’Erdoğan’la görüşmeniz nasıldı’’ sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap İran Cumhurbaşkanı'ndan ''Erdoğan'la görüşmeniz nasıldı?'' sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap
10:11 Derbi bütün hesapları değiştirdi Ünlü veri analiz sitesi şampiyonluk tahminini güncelledi Derbi bütün hesapları değiştirdi! Ünlü veri analiz sitesi şampiyonluk tahminini güncelledi
10:04 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş
09:41 Trump, Zelenskiy’i ’Pazarlamacı’ olarak nitelendirdi Trump, Zelenskiy'i 'Pazarlamacı' olarak nitelendirdi
09:31 Taraftarlar bekliyordu Jose Mourinho’dan derbi sonrası ilk hamle geldi Taraftarlar bekliyordu! Jose Mourinho'dan derbi sonrası ilk hamle geldi
09:23 Küçükçekmece’de korku dolu anlar Dua edip kendini aşağı bıraktı Küçükçekmece'de korku dolu anlar! Dua edip kendini aşağı bıraktı
09:20 Kulisleri hareketlendiren iddia: Siyasi yasak gelirse CHP İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapacak Kulisleri hareketlendiren iddia: Siyasi yasak gelirse CHP İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yapacak
09:19 Deha dizisinde Prens repliği Giray Altınok’tan yorum gecikmedi Deha dizisinde Prens repliği! Giray Altınok'tan yorum gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 21:44:12. #1.12#
SON DAKİKA: Harris ve Trump Arasındaki Fark 1 Puan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement