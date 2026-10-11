Harşit Vadisi Savunma Hattı için milli park potansiyeli araştırılıyor

Birinci Dünya Savaşı'nda Rus birliklerine karşı direnişin önemli noktalarından biri olan Harşit Vadisi Savunma Hattı'nın milli park potansiyelinin belirlenmesi amacıyla Giresun ve Gümüşhane'de çalışma yürütülüyor.

Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarihi mirasın korunması ve bölgenin milli park potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla ön etüt çalışmaları sürdürülüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Giresun ve Gümüşhane'de yürütülen çalışmalar kapsamında savaş döneminden bugüne ulaşan siperler, askeri karargahlar, savunma mevzileri ve şehitlikler inceleniyor.

Bu kapsamda Giresun'un Alucra ilçesindeki Gavur Dağları'nın eteklerinde arazi incelemeleri gerçekleştirildi. Bölgede Osmanlı 2. Kafkas Kolordusu'na ait olduğu değerlendirilen siper ve karargah kalıntıları incelenerek, tarihi unsurların belgelenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Harşit Vadisi Savunma Hattı'nın önemli noktaları arasında yer alan Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki Kazıkbeli ve Güvende yaylalarında çok sayıda siper, askeri mevzi ve şehitlik bulunuyor.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi ile Giresun'un Alucra, Doğankent ve Güce ilçelerini kapsayan araştırmalarda, tarihi kalıntıların konumları, mevcut durumları ve korunma ihtiyaçları belirleniyor.

Çalışmalarla bölgenin tarihi ve kültürel değerlerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi ve korunmasına yönelik verilerin elde edilmesi hedefleniyor.