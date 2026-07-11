Harun'un Biyonik Kulak Sevinci - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Harun'un Biyonik Kulak Sevinci

Harun\'un Biyonik Kulak Sevinci
11.07.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Harun Ekinci, koklear implant sonrası 1 yıl aradan sonra sesleri duymaya başladı.

OSMANİYE'de halk arasında biyonik kulak olarak bilinen koklear implant ameliyatı olan 7 yaşındaki Harun Ekinci, 1 yıl sonra tekrar sesleri duymaya başladı.

Doğduğundan bu yana işitme kaybı yaşayan Harun Ekinci'nin her iki kulağında çok ileri derecede sensörinöral (sinirsel tip) işitme kaybı bulunduğu belirlendi. Son 1 yıldır işitme cihazlarından da fayda göremeyen Harun Ekinci'ye Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ekibi tarafından gerçekleştirilen koklear implant ameliyatı başarıyla tamamlandı. Operasyonun ardından implantın ilk aktivasyonu gerçekleştirildi. Harun'un 1 yıl aradan sonra tekrar ses duyması, ailesi ve sağlık ekibine duygusal anlar yaşattı.

Operasyonu gerçekleştiren Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Furkan Fatih Şenoğul, amaçlarının vatandaşların başka merkezlere gitmeden kendi illerinde tedavi olabilmelerini sağlamak olduğunu belirterek, "Halk arasında 'biyonik kulak' olarak bilinen koklear implant ameliyatını başarıyla gerçekleştirdik. Ameliyatın ardından bugün hastamızın ilk kez sesle buluşmasına tanıklık ediyoruz. Bu anlamlı an hem hastamız ve ailesi hem de sağlık ekibimiz için büyük mutluluk ve heyecan kaynağıdır. Güçlü sağlık kadromuz ve teknolojik altyapımızla bu nitelikli sağlık hizmetini daha fazla hastamıza ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Sağlık ekibinin seslere tepki veren Harun, söylenenleri başını sallayarak ve gülümseyerek karşılık verdi.

Kaynak: DHA

Harun Ekinci, Teknoloji, Hastane, Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Harun'un Biyonik Kulak Sevinci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 yıl sonra çöp konteynerindeki bebek davasında anne: Hatırlamıyorum 19 yıl sonra çöp konteynerindeki bebek davasında anne: Hatırlamıyorum
KAAN için kritik eşik aşıldı ABD Kongresi’nden engel çıkmadı KAAN için kritik eşik aşıldı! ABD Kongresi'nden engel çıkmadı
Kapalıçarşı soruşturmasında dev iddianame: Milyarlık para trafiğini böyle yönetmişler Kapalıçarşı soruşturmasında dev iddianame: Milyarlık para trafiğini böyle yönetmişler
Restoranda skandal görüntü Çalışan tavuk derisini ayaklarıyla ezdi Restoranda skandal görüntü! Çalışan tavuk derisini ayaklarıyla ezdi
Sağlık Bakanlığı, Venezuela’ya ilaç ve tıbbi yardım malzemesi gönderdi Sağlık Bakanlığı, Venezuela'ya ilaç ve tıbbi yardım malzemesi gönderdi
Beyaz Saray: Başarılı bir NATO 2026 Zirvesi Beyaz Saray: Başarılı bir NATO 2026 Zirvesi

12:01
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi
11:29
Dikkat Kavurucu sıcaklar geliyor: O bölgemizde termometreler 40 dereceyi görecek
Dikkat! Kavurucu sıcaklar geliyor: O bölgemizde termometreler 40 dereceyi görecek
11:22
Resmi Gazete’de yayımlandı Memurların tazminat sistemi değişti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Memurların tazminat sistemi değişti
10:54
96 basamaklı kayalıkların üzerindeki ev 30 milyon liradan satışa sunuldu
96 basamaklı kayalıkların üzerindeki ev 30 milyon liradan satışa sunuldu
10:46
Ankara’nın derelerinde günde 20 grama kadar altın buluyorlar
Ankara'nın derelerinde günde 20 grama kadar altın buluyorlar
10:35
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi Merak edilen soruya yanıt geldi
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 13:10:35. #.0.3#
SON DAKİKA: Harun'un Biyonik Kulak Sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.