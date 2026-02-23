Köy Enstitülerinin Mimarı Hasan Ali Yücel Konak'ta Anılacak

(İZMİR) - Köy Enstitülerinin mimarı eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel, vefatının 65. yılında Konak'ta anılacak. Konak Belediyesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği İzmir Şubesi iş birliğiyle 26 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek gecede, Şef Deniz Aygün Araal yönetimindeki Cumhuriyet Sesleri Korosu sahne alacak.

Köy Enstitülerinin mimarı eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel, vefatının 65. yılında Konak'ta anılacak. Konak Belediyesi'nin, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği İzmir Şubesi ile birlikte düzenlediği anma etkinliğinde Şef Deniz Aygün Araal yönetimindeki Cumhuriyet Sesleri Korosu sahne alacak. 26 Şubat Perşembe günü Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek anma konseri 20.00'da başlayacak. Konserde Köy Enstitüleri marşı ve şarkılarının yanı sıra Hasan Ali Yücel'in bestelenmiş şiirlerinden oluşan bir repertuvar seslendirilecek.

Başkan Mutlu'dan İzmirlilere çağrı

Tüm İzmirlileri anma etkinliğine davet eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Cumhuriyetimizin aydınlanma neferlerinden, eğitim devrimimizin mimarı Hasan Ali Yücel'i vefatının 65. yılında saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Köy Enstitüleriyle bu ülkenin dört bir yanına umut taşıyan bu büyük eğitim insanını anmak hepimiz için bir sorumluluktur. Tüm komşularımızı, bu anlamlı gecede bir araya gelerek hem Hasan Ali Yücel'i anmaya hem de Cumhuriyet değerlerimize sahip çıkmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.