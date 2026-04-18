Hasan Alpargün Davası için Olası Kast Çağrısı

(ANKARA) - Sivil toplum örgütleri ve avukatlar, 6 Şubat depremlerinde Adana'da 96 kişiye mezar olan Hasan Alpargün Apartmanı davasında, müteahhide "olası kast" suçundan verilen cezanın 20 Nisan'daki istinaf duruşmasında onanması istemiyle çağrıda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde, Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan Hasan Alpargün Apartmanı'nın yıkılması sonucu 96 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Eylül 2024'teki karar duruşmasında müteahhit ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün'e, "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verdi. Ancak Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, "'olası kast' koşullarının oluşmadığı" gerekçesiyle kararı bozarak dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Yeniden görülen davada 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Alpargün'e aynı suçtan tekrar 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verdi.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, Alpargün hakkındaki ikinci istinaf incelemesinin 20 Nisan'da duruşmalı olarak yapılmasına hükmetti.

"Depremde yitirdiklerimiz için 'olası kasta' sahip çıkıyoruz"

Adana Deprem Dayanışması, bugün saat 13.00'te Duygu Cafe önünde basın açıklaması yapacağını duyurdu. Duyuruda, "6 Şubat depreminde yitirdiğimiz 96 can için yerel mahkeme iki kez 'olası kast' kararı verdi. İstinafın bunu onaylaması ve tüm deprem davalarına emsal olması için 'olası kast' kararına sahip çıkıyoruz demek üzere açıklamamızda buluşuyoruz" ifadesine yer verildi.

Adalet Peşinde Aileleri Platformu da pazar günü saat 14.00'te de Aksa Gaz önünden Duygu Cafe'ye yürüyeceklerini, ardından basın açıklaması yapacaklarını ve pazartesi günü saat 09.00'da ise Adana Bölge Adliye Mahkemesi önünde olacaklarını açıkladı. Platformdan yapılan açıklamada, "Depremde yitirdiklerimiz için 'olası kasta' sahip çıkıyoruz. 'Olası kasta' sahip çıkmak için 19-20 Nisan'da Adana'dayız. Sen de gel 'olası kasta' sahip çık" denildi.

"Deprem suçlarında emsal olacak bu kararı korumak için hep birlikte oradayız"

Çağdaş Hukukçular Derneği Adana Şubesi de 20 Nisan'daki davaya çağrı yaparak, "Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, BAM'ın bozma kararına direnerek Türkiye'deki tek 'olası kast' mahkumiyetine yeniden imza attı. Deprem suçlarında emsal olacak bu kararı korumak ve adaletin sesini yükseltmek için hep birlikte oradayız" dedi.

Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda Hasan Alpargün Apartmanı Davası olarak bilinen davanın Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi'nde görülecek duruşmasında, deprem suçlarının üstünün örtülmesine izin vermemek ve Adalet Peşinde Aileleri'ne destek olmak için tüm meslektaşlarımızı 20 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00'da Adana Bölge Adliye Mahkemesi önünde dayanışmaya çağırıyoruz. Bu dava 'olası kast' değerlendirmesi bakımından oldukça önemli olup kamu vicdanını doğrudan ilgilendirmektedir. Deprem suçlarının üzerinin örtülmesine, sorumluların aklanmasına asla izin vermeyeceğiz."