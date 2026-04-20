İstinaf, Depremde 96 Kişinin Yaşamını Yitirdiği Binanın Müteahhidi Hasan Alpargün'e Verilen "Olası Kast" Kararını İkinci Kez Bozdu

20.04.2026 16:16  Güncelleme: 16:27
Adana Bölge Adliye Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde 96 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Hasan Alpargün'ün cezasını ikinci kez bozdu. Alpargün'e 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Dosya Yargıtay'a taşınacak.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, 6 Şubat depremlerinde 96 kişinin hayatını kaybettiği Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün'e "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan verilen 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasını ikinci kez bozdu, sanığa 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Dosya Yargıtay'a taşınacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde, 96 kişinin hayatını kaybettiği Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan Hasan Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Eylül 2024'teki karar duruşmasında, müteahhit ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün'e, "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası vermişti.

Ancak Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, "'olası kast' koşullarının oluşmadığı" gerekçesiyle kararı bozarak, dosyayı yerel mahkemeye göndermiş, yeniden görülen davada, 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Alpargün'e aynı suçtan tekrar 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası vermişti.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi'nin, Alpargün hakkındaki ikinci istinaf incelemesini bugün duruşmalı yaptı.

Duruşmaya depremde yakınlarını kaybeden aileler katıldı, tutuklu sanık Hasan Alpargün, bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Tutuklu sanık Alpargün, savunmasında binayı dönemin yönetmeliklerine uygun yaptığını, belediye yetkililerinin binayı incelediğini ve uygunluk verdiğini, yıkımda dahlinin olmadığını savundu. Müştekiler de beyanlarında, depremde kaybettiklerinin kum nedeniyle boğularak öldüklerine dikkati çekerek, "'Olası kast' kararının bozulmamasından yanayız" dedi.

Mağdur ailelerden mütalaaya tepki

Savcı, esasa ilişkin mütalaasında, sanık Hasan Alpargün hakkında ilk derece mahkemesince verilen "olası kast" hükmünün kaldırılarak, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Savcının mütalaasının ardından, duruşma salonunda "Hak, hukuk, adalet; Alpargün'e müebbet" sloganlarının atılması üzerine duruşmaya ara verildi.

Aranın ardından söz alan sanık Alpargün'ün avukatları, müvekkillerinin öncelikle beraatini; aksi durumda, Van depremindeki kararlara atıf yaparak "basit taksir"den cezalandırılması gerektiğini belirterek tahliyesini talep etti.

"Olası kast" kararı bozuldu

Aranın ardından kararını açıklayan Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, sanık Hasan Alpargün'e "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan verilen 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasını ikinci kez bozdu, sanığa iyi hal indirimi uygulanmaksızın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Dosya Yargıtay'a taşınacak.

Kaynak: ANKA

SON DAKİKA: İstinaf, Depremde 96 Kişinin Yaşamını Yitirdiği Binanın Müteahhidi Hasan Alpargün'e Verilen "Olası Kast" Kararını İkinci Kez Bozdu
