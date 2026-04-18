Hasan Aycın'ın Çizgi Dünyası

YediHilal Derneği, Hasan Aycın'ı anmak ve sanatını değerlendirmek için etkinlik düzenledi.

YediHilal Derneği, "Bizim Hikayemiz" program serisinin ikincisinde çizgi dünyasının usta ismi Hasan Aycın'ı ele aldı.

Albayrak Medya işbirliğiyle Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen "Çizginin İzinde Hasan Aycın" başlıklı etkinlikte, sanatçının çizgilerle örülü dünyası değerlendirildi.

Programın açılışında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, YediHilal Derneğine teşekkür ederek, "Hasan Aycın abimize hayırlı, sağlıklı, uzun ömür diliyoruz. Daha nice üretimler, nice çizgilerle bizi buluşturmasını niyaz ediyoruz." dedi.

YediHilal Derneği Genel Başkanı Samet Paçacı, etkinliğin sadece bir ismi anmak için değil, yaşanmış, sahici ve iz bırakmış hayatlara şahitlik etmek amacıyla düzenlendiğini belirterek, "İnsanın söylediğiyle yaşadığı arasındaki mesafeyi kapatmak her yiğidin harcı değildir. Hasan Aycın abimiz bu mesafeyi kapatan müstesna şahsiyetlerden biri olmuştur. Kendisi de bir sözünde 'Sanatımız bizim amellerimiz.' der. Yaptığı iş ile yaşadığı hayat arasında hiçbir ayrım koymadı. Kalemini sadece çizmek için değil, bir anlam taşımak için kullandı. O kalem her zaman bir derdin ve davanın yanında oldu." şeklinde konuştu.

Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü ise sanatın derin sorumluluk, bir duruş ve şahitlik eylemi olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Naci el-Ali Hanzala'da neyse, Hasan Aycın'ın çizgisi de bu topraklarda odur. Türkiye'nin kendi değerlerine sahip çıkmak, bu toprakların hakiki isimlerini ön plana taşımak, yeni yazarlar yetiştirmek ve mevcut ustalarımıza layık oldukları değeri teslim etmek için gayret gösteriyoruz. Bu ülkede kültürde, sanatta, edebiyatta önde olmanın gayreti içerisindeyiz. Bunu bir rekabet olarak değil, bir hizmet olarak anlıyoruz."

Moderatörlüğünü Cemal Şakar ve Ömer Lekesiz'in üstlendiği etkinlikte Akif Güler, Mustafa Aycın, Ahmet Kot, Mete Çamdereli, Osman Bayraktar ve Murat Pay, Hasan Aycın'la olan hatıralarını ve onun sanat anlayışını anlattı.

Programda, Aycın'ın çizgi dünyasına odaklanan bir animasyon film de izleyicilerle buluştu.

"Bizim Hikayemiz" programının ilk bölümünde ise şair ve yazar Ahmet Mercan ele alınmıştı.

Hasan Aycın kimdir?

Balıkesir'de 1955'te Aslıhantepecik köyünde dünyaya gelen Aycın, yükseköğrenimini Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde tamamladı. Sanatçının ilk çizgisi, 3 Şubat 1978'de Yeni Devir gazetesinde yayımlandı.

Aycın'ın çeşitli mecralarda yer alan çizgileri, "Bocurgat, Gece Yürüyüşü, Asa ve Kulbar" adlı albümlerde toplandı. Söyleşileri ise "Müşahedat" adıyla kitaplaştırıldı.

Hasan Aycın, günübirlik ve kaba mizah anlayışından uzak, ince duyarlılıklar ve kimi zaman sarsıcı ironik eleştirilerin eşlik ettiği şiirsel çizgileriyle sanat, düşünce, edebiyat ve siyaset hayatına açtığı pencerelerden gözlemlediklerini düşünce ve inanç hassasiyetleriyle yoğurarak çizgi sanatına yaptığı katkılar dolayısıyla "12. Necip Fazıl Saygı Ödülü"nün sahibi oldu.

Evli ve dört çocuk babası olan sanatçı, İstanbul'da yaşıyor.

Kaynak: AA

Samsun’da tartışma kanlı bitti, mesai arkadaşının katili oldu Samsun'da tartışma kanlı bitti, mesai arkadaşının katili oldu
Coventry City 25 yıl aradan sonra Premier Lig’de Coventry City 25 yıl aradan sonra Premier Lig'de
Tedesco’dan istifa sorusuna cevap Tedesco'dan istifa sorusuna cevap
Hukukçulardan ezber bozan yaklaşım: Ceset olmadan da cinayet davasında mahkumiyet verilebilir Hukukçulardan ezber bozan yaklaşım: Ceset olmadan da cinayet davasında mahkumiyet verilebilir
Asayiş artık berkemal değil Yeşilçam’ın komiseri Dündar Aydınlı hayatını kaybetti Asayiş artık berkemal değil! Yeşilçam'ın komiseri Dündar Aydınlı hayatını kaybetti
Batman’da çaya giren 2 çocuktan biri hayatını kaybetti Batman'da çaya giren 2 çocuktan biri hayatını kaybetti
Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile IKBY Başkanı Barzani arasında sıcak görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile IKBY Başkanı Barzani arasında sıcak görüntüler

23:26
Bursa’nın Gemlik ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün yasaklandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün yasaklandı
23:14
Okan Buruk alınan 3 puan sonrası hakemlere ateş püskürdü
Okan Buruk alınan 3 puan sonrası hakemlere ateş püskürdü
23:08
Nazilli’de fen lisesi pansiyonunda yangın çıktı
Nazilli'de fen lisesi pansiyonunda yangın çıktı
22:59
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, görevinden ayrıldı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, görevinden ayrıldı
22:34
Erdoğan, Barzani’nin oğlunu çok sevdi
Erdoğan, Barzani'nin oğlunu çok sevdi
22:21
Adana’da şiddetli yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi
Adana'da şiddetli yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi
22:16
Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş
Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş
21:03
Gülistan Doku soruşturmasında adliye önü karıştı
Gülistan Doku soruşturmasında adliye önü karıştı
