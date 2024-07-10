Hasan Can Kaya'nın ayrıldığı sevgilisi Sultan San evlendi - Son Dakika
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Hasan Can Kaya'nın ayrıldığı sevgilisi Sultan San evlendi

Komedyen Hasan Can Kaya ile 2,5 yıl süren ilişkisini bitiren yönetmen Sultan San, aynı hafta içinde isteme, nişan, kına ve düğün yaparak evlendi. Dantel detaylı bir gelinlik giyen San'ı Güldür Güldür oyuncuları da yalnız bırakmadı. Hasan Can Kaya'nın geçmişte genç bir kızı alıkoyma haberleriyle gündeme gelmesi ise hatırlatıldı.

10.07.2024 18:49
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Hasan Can Kaya'nın ayrıldığı sevgilisi Sultan San evlendi

İSTANBUL - Hasan Can Kaya ile yaşadığı uzun dönem ilişkiyle tanınan yönetmen Sultan San, evlendi. Aynı hafta içinde isteme, nişan, kına ve düğün yapan San'ı Güldür Güldür Show ekibi de yalnız bırakmadı. Sultan San isteme, kahve ve nişan faslını sosyal medya hesabından paylaştı.

Komedyen Hasan Can Kaya ile yaklaşık 2,5 yıl süren ilişkisini bitirdikten sonra magazin gündemine oturan Beşer Beşer, Güldür Güldür ve Güldüy Güldüy Şov gibi komedi şovlarında yönetmenlik ve yardımcı yönetmenlik yapan Sultan San, aynı hafta içinde isteme, nişan, kına ve düğün yaparak adından söz ettirdi. Dün bir kır düğünüyle nikah masasına oturan San, dantel detaylı bir gelinlik giydi. Birçok projede yer alan San'ı Güldür Güldür oyuncularından Onur Buldu, Aylin Kontante, Alper Kul ve Uğur Bilgin gibi isimler de yalnız bırakmadı.

Hasan Can Kaya'nın genç bir kızı alıkoyma haberi gündeme bomba gibi düşmüştü

Hasan Can Kaya ile Sultan San, 2021 yılında 2,5 yıllık ilişkilerini noktalamıştı. O dönem biten ilişkisi hakkında konuşan ünlü komedyen "Karşılıklı aldığımız bir karar. Arka planda özel bir neden yok. İş ilişkimiz eskisi gibi devam edecek" demişti. Hasan Can kaya ise bir süre önce genç bir kızı evinde alıkoyduğu ve uyuşturucu madde verdiği haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

Neler olmuştu

İstanbul'da Koç Üniversitesi'nin mezuniyet partisine katılan 23 yaşındaki genç kız, burada tanıştığı ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın Levent'teki evine gitmiş burada gecenin ilerleyen saatlerinde genç kız, evden çıkmak isteyince iddiaya göre Kaya tarafından alıkonulmuştu. Hasan Can Kaya'nın Levent'teki evinde mahsur kalan genç Kız N.C.A. ise şikayet üzerine eve gelen polisler tarafından kurtarılarak karakola götürülmüştü. Polisler tarafından karakola götürülen ve ifadesi alınan Hasan Can Kaya genç kızın şikayetçi olmaması üzerine savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Hasan Can Kaya'nın ayrıldığı sevgilisi Sultan San evlendi - Son Dakika

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