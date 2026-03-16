Hasan Keleş, 2,5 Ayda Hafız Oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi Hasan Keleş, Kur'an-ı Kerim'i 2,5 ayda ezberledi.

Geçen yıl eylül ayında Gölkent Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nda eğitim almaya başlayan 5. sınıf öğrencisi Hasan Keleş, ocak ayında Kur'an-ı Kerimi ezberlemeye başladı. Kısa sürede ezber yaptığı fark edilen Keleş, ramazan ayının da içinde bulunduğu dönemde günlük ezberini 20 sayfaya kadar çıkardı.

Üstün gayretiyle 2,5 ayda hafızlığını tamamlayıp başarısını kurstaki arkadaşlarıyla pasta keserek kutlayan Keleş, ileride yazılım mühendisi olmak istiyor.

Gölkent Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu Derneği Başkanı Kadir Çelikiz, AA muhabirine, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı il ve ilçe müftülüklerinin koordinasyonunda hizmet veren bir hafızlık Kur'an kursu olduklarını söyledi.

Aynı zamanda kursta akademik eğitimin de verildiğini anlatan Çelikiz, eğitim hayatına başladıkları 2020-2021 yılından bu yana 100 öğrencinin hafızlığını tamamladığı bilgisini verdi.

Çelikiz, öğrencilerden Hasan Keleş'in 2,5 ay gibi kısa sürede Kur'an-ı Kerim-i ezberlediğine değinerek, "Daha önce buna benzeri durumlarla çok karşılaştık. İnanılmaz derecede yetenekli hafızlarımız oldu ve onların başarılarını, sevinçlerini hep paylaştık ama evladımız Hasan Keleş başka. Daha önce 5, 6, 7, 8, 9, 10 ayda ve 1 yılda hafızlığını tamamlayan öğrencilerimiz oldu fakat Hasan Kur'an-ı Kerim'i 2,5 ay gibi bir sürede hıfzetti." diye konuştu.

Keleş'in, oruç tuttuğu ramazan ayı boyunca ezber yapmaya devam ettiğini dile getiren Çelikiz, öğrencisinin derslerini aksatmadan günde 15-20 sayfa ezberlediğini kaydetti.

"Kuran-ı Kerim'den bir sayfayı ezberlemem 15-30 dakika sürdü"

Kur'an-ı Kerim'i 2,5 ayda ezberleyen 11 yaşındaki İzmit İbni Sina İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Keleş, hafız olmayı çok istediğini söyledi.

Kur'an-ı Kerim'i yüzüne okumaya başladığını dile getiren Keleş, "İlk başta hocam bir sayfayı kısa sürede ezberlediğimi fark etti. Akşam dersimi hazırlıyorum, sabah da hocama okuyorum. Kur'an-ı Kerim'den bir sayfayı ezberlemem 15-30 dakika sürdü." dedi.

Keleş, 2,5 ayda hafız olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirerek, kendisine destek veren hocalarına ve ailesine teşekkür etti.

Hafızlığını daha da geliştirmeyi hedeflediğini belirten Keleş, ileride yazılım mühendisi olmayı istediğini sözlerine ekledi.