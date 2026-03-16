Hasan Keleş, 2,5 Ayda Hafız Oldu - Son Dakika
Hasan Keleş, 2,5 Ayda Hafız Oldu

Hasan Keleş, 2,5 Ayda Hafız Oldu
16.03.2026 12:07
İzmit'te 11 yaşındaki Hasan Keleş, Kur'an-ı Kerim'i 2,5 ayda ezberleyerek hafız oldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi Hasan Keleş, Kur'an-ı Kerim'i 2,5 ayda ezberledi.

Geçen yıl eylül ayında Gölkent Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nda eğitim almaya başlayan 5. sınıf öğrencisi Hasan Keleş, ocak ayında Kur'an-ı Kerimi ezberlemeye başladı. Kısa sürede ezber yaptığı fark edilen Keleş, ramazan ayının da içinde bulunduğu dönemde günlük ezberini 20 sayfaya kadar çıkardı.

Üstün gayretiyle 2,5 ayda hafızlığını tamamlayıp başarısını kurstaki arkadaşlarıyla pasta keserek kutlayan Keleş, ileride yazılım mühendisi olmak istiyor.

Gölkent Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu Derneği Başkanı Kadir Çelikiz, AA muhabirine, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı il ve ilçe müftülüklerinin koordinasyonunda hizmet veren bir hafızlık Kur'an kursu olduklarını söyledi.

Aynı zamanda kursta akademik eğitimin de verildiğini anlatan Çelikiz, eğitim hayatına başladıkları 2020-2021 yılından bu yana 100 öğrencinin hafızlığını tamamladığı bilgisini verdi.

Çelikiz, öğrencilerden Hasan Keleş'in 2,5 ay gibi kısa sürede Kur'an-ı Kerim-i ezberlediğine değinerek, "Daha önce buna benzeri durumlarla çok karşılaştık. İnanılmaz derecede yetenekli hafızlarımız oldu ve onların başarılarını, sevinçlerini hep paylaştık ama evladımız Hasan Keleş başka. Daha önce 5, 6, 7, 8, 9, 10 ayda ve 1 yılda hafızlığını tamamlayan öğrencilerimiz oldu fakat Hasan Kur'an-ı Kerim'i 2,5 ay gibi bir sürede hıfzetti." diye konuştu.

Keleş'in, oruç tuttuğu ramazan ayı boyunca ezber yapmaya devam ettiğini dile getiren Çelikiz, öğrencisinin derslerini aksatmadan günde 15-20 sayfa ezberlediğini kaydetti.

"Kuran-ı Kerim'den bir sayfayı ezberlemem 15-30 dakika sürdü"

Kur'an-ı Kerim'i 2,5 ayda ezberleyen 11 yaşındaki İzmit İbni Sina İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Keleş, hafız olmayı çok istediğini söyledi.

Kur'an-ı Kerim'i yüzüne okumaya başladığını dile getiren Keleş, "İlk başta hocam bir sayfayı kısa sürede ezberlediğimi fark etti. Akşam dersimi hazırlıyorum, sabah da hocama okuyorum. Kur'an-ı Kerim'den bir sayfayı ezberlemem 15-30 dakika sürdü." dedi.

Keleş, 2,5 ayda hafız olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirerek, kendisine destek veren hocalarına ve ailesine teşekkür etti.

Hafızlığını daha da geliştirmeyi hedeflediğini belirten Keleş, ileride yazılım mühendisi olmayı istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hasan Keleş, 2,5 Ayda Hafız Oldu - Son Dakika

Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı
Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti
İçişleri Bakanlığı: 72 suçlu yakalanarak ülkemize getirildi İçişleri Bakanlığı: 72 suçlu yakalanarak ülkemize getirildi
Türk polisi yaptığı hareketle gönülleri fethetti Türk polisi yaptığı hareketle gönülleri fethetti
UEFA’dan şok karar Dev final iptal oldu UEFA'dan şok karar! Dev final iptal oldu
Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu

13:10
Ele veren paylaşım İşte Berke Özer’in yeni sevgilisi
Ele veren paylaşım! İşte Berke Özer'in yeni sevgilisi
13:01
İsrail ordusu İran’daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı
İsrail ordusu İran'daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı
12:09
Antalya’da kaymakamlık binasında silah sesleri Özel harekat devrede
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Özel harekat devrede
12:08
Cenazesinde ilk kez anlatıldı İlber Ortaylı’dan Yunan akademisyene tarihi ayar
Cenazesinde ilk kez anlatıldı! İlber Ortaylı'dan Yunan akademisyene tarihi ayar
11:53
Netanyahu öldü mü Kafedeki görüntülerle ilgili gündem yaratacak gerçek
Netanyahu öldü mü? Kafedeki görüntülerle ilgili gündem yaratacak gerçek
10:16
Savaşta bir ilk Trump, Çin’in kapısını çalıp resti çekti
Savaşta bir ilk! Trump, Çin'in kapısını çalıp resti çekti
SON DAKİKA: Hasan Keleş, 2,5 Ayda Hafız Oldu - Son Dakika
