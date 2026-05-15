Hasan Tahsin İzmir'de Anıldı

(İZMİR)- İzmir'in işgaline karşı ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin, vefatının 107'nci yılında Konak Atatürk Meydanı'ndaki İlk Kurşun Anıtı önünde anıldı.

İzmir'in işgalinin başladığı 15 Mayıs 1919 tarihinde ilk kurşunu atarak direnişin simgesi olan gazeteci Hasan Tahsin, ölümünün 107'nci yılında Konak Atatürk Meydanı'ndaki İlk Kurşun Anıtı önünde anıldı. Törene; Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, siyasi partilerin temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

"İLK KURŞUN KARANLIĞA SIKILMIŞTIR"

Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Hasan Tahsin'in işgale boyun eğmeyen, yazılarıyla halkı bilinçlendiren, haksızlıklara karşı sözünü esirgemeyen, emekten, eşitlikten, kadın haklarından yana olan gerçek bir aydın olduğunu ifade etti. Yıldır, "Gazetecilik, toplumsal hafızayı diri tutan en kritik güçtür. Basın, bir toplumun nefesi, özgür yaşamın güvencesidir. Gerçeğin peşinde koşan gazeteciler, toplumun vicdanını ayakta tutar. Özgür basın olmadan demokrasi, adalet olmaz. Halkın doğru bilgiye ulaşması da mümkün olmaz. Hasan Tahsin'in attığı o ilk kurşun, karanlığa karşı sıkılmıştı. Bugün de gazeteciler, o karanlığı dağıtmak için kalemleriyle mücadele ediyor. Yerel yönetimler olarak basın özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Bu topraklarda özgürlüğün ateşi bir kez yakıldı. O ateş, sonsuza kadar yanmaya devam edecek" diye konuştu.

"SUSMAYACAĞIZ"

15 Mayıs'ta gazeteci Hasan Tahsin'in attığı ilk kurşunun, yalnızca İzmir'in değil Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu vurgulayan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ise "Tüm 'ilk kurşunlar' onurumuzdur, hepimizindir. Gazeteci toplumun yaşadığı sorunlara sırtını dönmeyendir. Gerektiğinde özgürlük için canını verir ama kalemini satmaz" dedi. Bugün de gazetecilerin baskılar ve soruşturmalarla karşı karşıya olduğunu söyleyen Gappi, "107 yıl önce işgale karşı halkı uyandıranlar nasıl susturulmak istendiyse bugün de gerçekleri yazan gazeteciler baskı altında. Tüm tutuklu gazeteciler için özgürlük istiyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ile Hasan Tahsin'in mirası üzerimizde oldukça susmayacağız, yanlışlıklara karşı sessiz kalmayacağız. Gerçekleri yazmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.