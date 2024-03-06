Hasankeyf'te lise öğrencilerine deprem eğitimi verildi - Son Dakika
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Hasankeyf'te lise öğrencilerine deprem eğitimi verildi

Hasankeyf\'te lise öğrencilerine deprem eğitimi verildi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde coğrafya öğretmeni Harun Yarbay tarafından lise öğrencilerine deprem bilinci eğitimi verildi. Eğitimde, deprem anında ve sonrasında nasıl hareket edilmesi gerektiği anlatıldı ve ardından okulda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

06.03.2024 13:31  Güncelleme: 13:33
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde lise öğrencilerine deprem eğitimi verildi.

İlçede 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Anadolu İmam Hatip Lisesinde coğrafya öğretmeni Harun Yarbay tarafından öğrencilere afet bilinci eğitimi verildi.

Eğitimde öğrencilere deprem anında ve sonrasında nasıl hareket edilmesi anlatıldı.

Eğitimden sonra okulda yapılan deprem tatbikatında çök-kapan-tutun uygulaması yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hasankeyf'te lise öğrencilerine deprem eğitimi verildi - Son Dakika

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