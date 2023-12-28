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Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesindeki öğrenciler tarihi mekanları gezdi - Son Dakika
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Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesindeki öğrenciler tarihi mekanları gezdi

Hasankeyf ilçesindeki Saklı İlkokulu öğrencileri, kültür varlıklarını koruma ve tanıtma amacıyla düzenlenen program kapsamında ilçe merkezindeki tarihi mekanları gezdi. Öğrencilere öğretmenler eşliğinde tarihi mekanlar hakkında bilgi verildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi.

Batman\'ın tarihi Hasankeyf ilçesindeki öğrenciler tarihi mekanları gezdi
28.12.2023 - 14:25,
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Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde köy okulunda okuyan ilkokul öğrencileri ilçe merkezindeki tarihi mekanları gezdi.

Kültür varlıklarını koruma, anlama, yaşatma ve hoşgörüyle yaklaşıp tanıtmak amacıyla düzenlenen program kapsamında Saklı İlkokulunda okuyan öğrenciler ilçe merkezinde tarihi mekanları ve müzeyi gezdi.

Öğretmenler eşliğinde gerçekleştirilen gezide öğrencilere tarihi mekanlarla ilgili bilgi de verildi.

Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı ve Arkeopark'ı gezme fırsatı bulan öğrenciler, tarihi mekanlarda hatıra fotoğraf da çektirdi.

Kaynak: AA
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