Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, aileleri ziyaret ederek talep ve dileklerini dinliyor - Son Dakika
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Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, aileleri ziyaret ederek talep ve dileklerini dinliyor

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, aileleri ziyaret ederek talep ve dileklerini dinliyor

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileriyle birlikte Dicle Mahallesi ve Kültür Mahallesinde yaşayan vatandaşları ziyaret ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi. İmrak, vatandaşlara her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti ve tekerlekli sandalye talebinde bulunan Hasine Turgay'a tekerlekli sandalyesini teslim etti. Vatandaşlara misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden İmrak, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurguladı.

01.03.2024 14:01  Güncelleme: 14:03
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Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, aileleri ziyaret ederek talep ve dileklerini dinliyor.

Kaymakam İmrak, beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileriyle Dicle Mahallesi ve Kültür Mahallesinde yaşayan vatandaşları ziyaret etti.

Ziyarette vatandaşlarla sohbet eden İmrak, talep ve ihtiyaçlarını temini için talimat verdi, vatandaşlardan Hasine Turgay'a tekerlekli sandalyesi teslim etti.

Devlet olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirten İmrak, imkanlar dahilinde ellerinden gelen her türlü desteği sağlayacaklarını kaydetti.

İmrak, vatandaşlara misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

Dicle, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

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