Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak'tan Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak'tan Kurban Bayramı Mesajı

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. İmrak, bayramların bereket, manevi duygular, hoşgörü, kardeşlik ve paylaşma duygularının yoğun bir şekilde yaşandığı zamanlar olduğunu belirtti. İmrak, bayramların dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu bir fırsat olduğunu vurguladı. Mesajında, Kurban Bayramı'nın millete, ülkeye ve tüm İslam aleminine barış, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini diledi ve bayramı kutladı.

16.06.2024 11:39
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Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İmrak, mesajında, bayramlarda bereketin, manevi duyguların, hoşgörü, kardeşliğin ve paylaşma duygularının yoğun bir şekilde yaşandığını belirtti.

Kurban Bayramı'na kavuşmanın sevinci yaşadıklarını kaydeden İmrak, bayramlarda dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu ifade etti.

İmrak, "Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramı'nın milletimize, ülkemize ve tüm İslam alemine barış, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini dilerim. Bu vesile ile hemşerilerimizin, tüm kamu görevlisi mesai arkadaşlarımın ve sivil toplum kuruluşlarının Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak'tan Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak'tan Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
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