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Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak'tan yeni yıl mesajı - Son Dakika
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Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak'tan yeni yıl mesajı

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. İmrak, yeni yılın umutlar, özlemler ve beklentilerle dolu olduğunu belirterek, Hasankeyf ilçesinin gelişmesi ve kalkınması için çalışmalar yapacaklarını ifade etti. İmrak, 2024'ün ülkeye ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, mutluluk ve aydınlık günler getirmesini diledi.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak\'tan yeni yıl mesajı
31.12.2023 - 11:39,
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Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İmrak mesajında, Cumhuriyetin 100'üncü yılının kutlandığı, önemli gelişmelerin yaşandığı 2023 yılını geride bırakırken 2024'ün yeni umutlar ve hedefleri de beraberinde getirdiğini belirtti.

İmrak, her yeni yılın umutların, özlemlerin, beklentilerin ve mutlu yarınların habercisi olduğunu ifade ederek, mesajında şunları kaydetti:

"Yeni yılda huzura ve mutluluğa olan umudumuzu tazeleyerek beklentilerimize ulaşmak için çok çalışıp başta kamu kurum ve kuruluşlar olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek Hasankeyf ilçemizin gelişmesi ve kalkınmasını sağlayacak çalışmaları yapmak en önemli hedefimiz olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 2024'ün başta ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, mutluluk ve aydınlık günler getirmesi dileğiyle tüm hemşehrilerimin yeni yılını kutluyorum. Selam ve sevgilerimi sunuyorum."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak'tan yeni yıl mesajı - Son Dakika
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