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Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Üçyol İlkokulunu ziyaret etti - Son Dakika
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Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Üçyol İlkokulunu ziyaret etti

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Üçyol İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere okuma belgesi verdi ve etkinlikte hediyeler dağıtıldı.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Üçyol İlkokulunu ziyaret etti
11.01.2024 - 12:51,
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Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Üçyol İlkokulunu ziyaret etti.

Okuldaki 1. sınıf öğrencilerinin okuma yazma becerilerini başarı ile tamamlamalarının ardından düzenlenen "Artık Okuyorum" etkinliğine katılan İmrak, öğrencilere okuma belgesi verdi.

Etkinlikte, öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Kaymakam İmrak'a, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Abdussamed Oral, Şube Müdürü Edip Kocaman ve Üçyol köyü Muhtarı Ahmet Orhan eşlik etti.

Kaynak: AA
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