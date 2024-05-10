Hasankeyf Kaymakamı Trafik Kazalarına Dikkat Çekti - Son Dakika
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Hasankeyf Kaymakamı Trafik Kazalarına Dikkat Çekti

Hasankeyf Kaymakamı Trafik Kazalarına Dikkat Çekti

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla trafik kazalarının önlenmesi ve kurallara uyulması konusunda önemli bir mesaj yayımladı. İmrak, yapılan hızlı gelişmelere rağmen trafik kazalarının kural ihlalleri ve dikkatsizlikten kaynaklandığını belirterek, vatandaşları daha duyarlı olmaya ve kurallara uymaya davet etti.

10.05.2024 16:33
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Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

İmrak, mesajında, ulaşım altyapısında yapılan hızlı gelişmeler ve artırılan tedbirlere rağmen kural ihlalleri ve dikkatsizlikten dolayı trafik kazalarının yaşandığını belirtti.

Trafik kazalarının, kurallara uyulduğu takdirde önlenebilir olduğunu kaydeden İmrak, doğru ilk yardım uygulamaları ile hayat kurtarıldığını ifade etti.

İmrak, şunları kaydetti:

"Sorumlu bireyler olarak hepimize önemli görevler düşmektedir. Hepinizin hayatı bir anlık dikkatsizlik veya kural ihlali sonucu yitirilemeyecek kadar değerlidir. İlçemizde karayolları trafik güvenliği ile ilgili emniyet ve jandarma teşkilatımız olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız koordineli bir şekilde kazaların önlenmesi ve bundan doğan olumsuz sonuçların en alt seviyeye indirilmesi için yoğun gayret göstererek çalışmalarını sürdürmektedir. Bütün vatandaşlarımızı trafik konusunda daha duyarlı davranmalarını ve karşılıklı saygı çerçevesinde belirlenmiş kurallara azami ölçüde dikkat etmeye davet ediyorum."

Kaynak: AA

Güvenlik, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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