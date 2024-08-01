Hasankeyf'te Gümrük Kaçağı Sigara, Cep Telefonu ve Çay Ele Geçirildi

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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı sigara, cep telefonu ve çay ele geçirildi.

İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 2 araçta arama yapıldı.

Aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 480 paket sigara, bir şişe alkol, 2 cep telefonu, 11 paket çay ve 25 elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.