Batman'ın Hasankeyf ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimde, 998 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrol uygulama noktasında durdurulan 5 araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 998 paket sigara ve 8 elektronik sigara bulundu.
Olayla ilgili 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Hasankeyf'te Gümrük Kaçağı Sigara Operasyonu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?