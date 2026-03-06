Hasankeyf'te Tekne Orucu Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hasankeyf'te Tekne Orucu Etkinliği

Hasankeyf\'te Tekne Orucu Etkinliği
06.03.2026 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan geleneklerini tanıtmak için 60 öğrenciyle tekne orucu etkinliği yapıldı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde ramazan geleneklerini tanıtmak amacıyla 60 öğrenci için "tekne orucu" etkinliği gerçekleştirildi.

Öğrencilere oruç bilincini aşılamak ve ramazan ayının manevi atmosferini tanıtmak amacıyla Hasankeyf Anaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında tekne orucu tutan 60 öğrenci için okul bahçesinde iftar masası kuruldu.

Etkinlikte, öğrenciler öğlene kadar tuttukları tekne orucunu yapılan duayla açtı.

Kaynak: AA

Hasankeyf, Batman, Kültür, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hasankeyf'te Tekne Orucu Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
Amerika’da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor
Donald Trump duymasın İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor
Ukrayna, Karadeniz’de Rusya’yı vurdu Ukrayna, Karadeniz'de Rusya'yı vurdu
Trump, Hamaney’in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez Trump, Hamaney'in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez
Hindistan’da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu Hindistan'da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu

16:45
Tebriz’de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
16:27
İsrail, İran’ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
16:21
Devrim Özkan’dan bomba derbi tahmini
Devrim Özkan'dan bomba derbi tahmini
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Korkulan oluyor: Aliyev’den orduya “Hazır olun“ talimatı geldi
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı geldi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 17:01:43. #7.12#
SON DAKİKA: Hasankeyf'te Tekne Orucu Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.