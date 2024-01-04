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Hasankeyf'te Zeytin Fidanı Dağıtılacak

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, 'Zeytinciliği Geliştirme Projesi' kapsamında çiftçilere zeytin fidanı dağıtılacak. Proje kapsamında zeytin ağacı yetiştirmek isteyen üreticilerin 31 Ocak'a kadar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurular sonucunda çiftçilere zeytin fidanı verileceği belirtilmiştir.

Hasankeyf\'te Zeytin Fidanı Dağıtılacak
04.01.2024 - 14:14,
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde "Zeytinciliği Geliştirme Projesi" kapsamında çiftçilere zeytin fidanı dağıtılacak.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, proje kapsamında zeytin ağacı yetiştirmek isteyen üreticilerin 31 Ocak'a kadar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerektiği belirtildi.

Başvurular doğrultusunda çiftçilere zeytin fidanı verileceği ifade edilen açıklamada, detaylı bilgilendirmelerin Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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