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Hasankeyf'teki köy taziye evlerine destek sağlandı - Son Dakika
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Hasankeyf'teki köy taziye evlerine destek sağlandı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, köy taziye evlerine masa, sandalye, inşaat ve mutfak malzemesi desteği sağlandı. Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak önderliğinde gerçekleştirilen ziyarette, vatandaşların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda çalışmalar başlatıldı. Vali Ekrem Canalp'in desteğiyle Uzundere köyü taziye evine semaver ve derin dondurucu, Yakaköy taziye evi yapım çalışması için çimento ve Saklı köyü taziye evi için masa, sandalye ile sehpa yardımı yapıldı. Vatandaşlar, Vali Canalp ile Kaymakam İmrak'a teşekkür etti.

Hasankeyf\'teki köy taziye evlerine destek sağlandı
22.01.2024 - 16:13,  Güncelleme: 16:21
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde köy taziye evlerine masa, sandalye, inşaat ve mutfak malzemesi desteği sağlandı.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, il meclis üyeleri ve kurum amirlerince kırsalda eksiklerin giderilmesi amacıyla ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyarette vatandaşların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında Vali Ekrem Canalp'in desteğiyle Uzundere köyü taziye evine semaver ve derin dondurucu, Yakaköy taziye evi yapım çalışması için çimento ve Saklı köyü taziye evi için masa, sandalye ile sehpa yardımı yapıldı.

Vatandaşlar, Vali Canalp ile Kaymakam İmrak'a ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA
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