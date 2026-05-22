Hasankeyf Voleybol Turnuvası Sona Erdi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası tamamlandı.

Hasankeyf Spor Salonunda 10 takımın katılımıyla bir hafta süren turnuvada final karşılaşması, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü arasında oynandı.

Müsabakayı kazanan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü turnuvanın şampiyonu oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ikinci, Hasankeyf Belediyesi takımı ise üçüncü sırada yer aldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Buğday, dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını takdim etti.

Kaymakam Mehmet Ali İmrak da final karşılaşmasını izledi.