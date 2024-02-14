Hasankeyf Yolüstü köyünde yeni yol tamamlandı - Son Dakika
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Hasankeyf Yolüstü köyünde yeni yol tamamlandı

Hasankeyf Yolüstü köyünde yeni yol tamamlandı

Hasankeyf ilçesine bağlı Çatalsu mezrasında, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nın su seviyesinin yükselmesiyle köylülerin arazilerine ulaşmak için kullandığı yol su altında kaldı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in talimatı ve desteğiyle başlatılan yeni yol yapım çalışmaları kısa sürede tamamlandı ve köylülerin tarım arazilerine ulaşması için kullanıma açıldı.

14.02.2024 14:15
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Hasankeyf ilçesinde Yolüstü köyüne bağlı Çatalsu mezrasında yol yapım çalışmaları tamamlandı.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda su seviyesinin yükselmesiyle köylülerin arazilerine ulaşmak için kullandığı mevcut yol su altında kaldı.

Vatandaşların talepleri üzerine Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in talimatı ve desteğiyle yeni yol yapım çalışması başlatıldı.

Köylülerin tarım arazilerine ulaşması için başlatılan çalışmalar kısa sürede tamamlandıktan sonra yapılan yeni yol kullanıma açıldı.

Kaynak: AA

Ekrem Canalp, Ulaşım, Tarım, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hasankeyf Yolüstü köyünde yeni yol tamamlandı - Son Dakika

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