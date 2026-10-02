Haseke'de halk, YPG güdümlü Şebibe'ye son verilmesi için gösteri yaptı - Son Dakika
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Haseke'de halk, YPG güdümlü Şebibe'ye son verilmesi için gösteri yaptı

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Haseke'de vatandaşlar, hükümetin il genelinde tam kontrol sağlaması ve terör örgütü YPG güdümlü Şebibe yapılanmasının sona ermesi talebiyle gösteri düzenledi. Kent merkezi, Haddadiye, Acace, Abdan, Şeddadi, Hol, Tel Hamis, Resulayn'da yoğun katılımlı gösteriler olaysız sona erdi.

Suriye'nin Haseke ilinde vatandaşlar hükümetin il genelinde tam kontrol sağlaması ve terör örgütü YPG'nin güdümündeki "Şebibe" yapılanmasının varlığına son verilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Kent merkezindeki Gveyran Mahallesi'nde toplanan çok sayıda kişi, devlet kontrolünün il çapında eksiksiz biçimde tesis edilmesi yönündeki taleplerini dile getirmek üzere "Haseke Merkez Meydanı" olarak bilinen il merkezine doğru yürüyüşe geçti.

Genel Güvenlik birimleri, gösteriler sırasında güvenliği sağlamak, kamu düzenini korumak ve olası kargaşaların önüne geçmek amacıyla saha tedbirleri aldı.

Hükümetin bölgede tam kontrolü sağlaması ve terör örgütü YPG'nin "Şebibe" yapılanmasının varlığına son verilmesi talebiyle sokağa çıkan vatandaşlar, kent merkezinde toplandıktan sonra Neşve ve Leyliye mahallelerine doğru yürüdü.

Haseke ilinin Haddadiye, Acace, Abdan, Şeddadi, Hol, Tel Hamis ve Resulayn gibi bölgelerinde de halk sokaklara dökülerek taleplerini dile getirdi.

Yoğun katılımla gerçekleşen gösteriler, iletilen taleplerin karşılanması beklentisiyle olaysız sona erdi.

Suriye yönetimi ile feshedilen terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkesi ve kademeli entegrasyonu öngören bir mutabakata varılmıştı.

Suriye hükümeti, geçen aylarda, örgütün işgalindeki Haseke iline girerek, valilik, adliye, emniyet merkezi gibi devlet kurumlarını teslim almıştı.??????? Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimine ait bir konvoy Şubat 2026'da Haseke il merkezine ve Aynularab ilçesinin güneyindeki Şuyuk köyüne giriş yapmıştı.

İç güvenlik birimleri, 1 Eylül'de Haseke kentine onlarca araçtan oluşan takviye güç göndermişti.

Kaynak: AA
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