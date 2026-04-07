Haseke Valisi Ahmed: DSG ve Asayiş Suriye Bakanlıklarına Entegre Edildi, Mültecilerin Dönüşü Sürüyor

Haseke Valisi Nureddin Ahmed, Rûdaw'a yaptığı açıklamada, Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) Suriye Savunma Bakanlığı bünyesinde yapılandırıldığını belirtti. DSG, dördü Haseke'de, biri Kobani bölgesinde olmak üzere toplam dört tugay olarak organize edildi. Ayrıca, Asayiş güçlerinin Suriye İçişleri Bakanlığı'na alınacağını ifade etti.

Mültecilerin geri dönüşü konusunda adımlar atıldığını vurgulayan Ahmed, şimdiye kadar 600 Afrinli ailenin geri döndüğünü ve bu sürecin Afrin dosyası kapanana kadar devam edeceğini söyledi. Resulayn ve Tel Abyad için güvenlik garantisi ve evlerin boşaltılması çalışmalarının sürdüğünü ekledi.

Kadın Savunma Birlikleri'nin (YPJ) askeri özerkliği konusunda görüş ayrılıkları olduğunu belirten Ahmed, Savunma Bakanlığı'nın onları İçişleri Bakanlığı bünyesine dahil etmeyi önerdiğini aktardı. Halkın temel hizmetlere erişiminde zorluklar yaşandığını kabul eden Vali, Eğitim ve Sağlık müdürlüklerinde ilerleme kaydedildiğini, ancak bankalar ve iletişim altyapısı gibi diğer kurumların aktifleşmesinin zaman alacağını ifade etti.

Tutukluların serbest bırakılmasının öncelik olduğunu vurgulayan Ahmed, birçok kişinin serbest bırakıldığını ve tüm tutukluların güvenle ailelerine döneceğine söz verdi. Özerk Yönetim kurumlarında çalışan yaklaşık 40 bin personelin, eğitim ve uzmanlıklarına göre Suriye devlet kadrolarına sabitleneceğini açıkladı.

Doğal kaynakların Suriye yasaları çerçevesinde tüm Suriyelilerin ortak malı olduğunu belirten Ahmed, Haseke, Deyrezzor ve Rakka gibi ihmal edilmiş illerin kalkınması için özel pay ayrılacağını söyledi. Sınır kapıları ve Kamışlo Havaalanı'nın entegrasyon sürecine dahil olduğunu, havaalanında modernizasyon çalışmalarının devam ettiğini ve hazır olduğunda hizmete gireceğini ekledi.