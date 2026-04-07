Haseke Valisi Ahmed: DSG ve Asayiş Suriye Bakanlıklarına Entegre Edildi, Mültecilerin Dönüşü Sürüyor
Haseke Valisi Ahmed: DSG ve Asayiş Suriye Bakanlıklarına Entegre Edildi, Mültecilerin Dönüşü Sürüyor

07.04.2026 19:00
Haseke Valisi Nureddin Ahmed, Demokratik Suriye Güçleri'nin Savunma Bakanlığı'na bağlı 4 tugay olarak yapılandırıldığını, Asayiş'in İçişleri Bakanlığı'na alındığını açıkladı. Mültecilerin dönüşünde 600 Afrinli ailenin geri döndüğünü belirten Ahmed, kurumların aşamalı entegrasyonu ve doğal kaynakların paylaşımı konularında ilerleme kaydedildiğini vurguladı.

Haseke Valisi Nureddin Ahmed, Rûdaw'a yaptığı açıklamada, Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) Suriye Savunma Bakanlığı bünyesinde yapılandırıldığını belirtti. DSG, dördü Haseke'de, biri Kobani bölgesinde olmak üzere toplam dört tugay olarak organize edildi. Ayrıca, Asayiş güçlerinin Suriye İçişleri Bakanlığı'na alınacağını ifade etti.

Mültecilerin geri dönüşü konusunda adımlar atıldığını vurgulayan Ahmed, şimdiye kadar 600 Afrinli ailenin geri döndüğünü ve bu sürecin Afrin dosyası kapanana kadar devam edeceğini söyledi. Resulayn ve Tel Abyad için güvenlik garantisi ve evlerin boşaltılması çalışmalarının sürdüğünü ekledi.

Kadın Savunma Birlikleri'nin (YPJ) askeri özerkliği konusunda görüş ayrılıkları olduğunu belirten Ahmed, Savunma Bakanlığı'nın onları İçişleri Bakanlığı bünyesine dahil etmeyi önerdiğini aktardı. Halkın temel hizmetlere erişiminde zorluklar yaşandığını kabul eden Vali, Eğitim ve Sağlık müdürlüklerinde ilerleme kaydedildiğini, ancak bankalar ve iletişim altyapısı gibi diğer kurumların aktifleşmesinin zaman alacağını ifade etti.

Tutukluların serbest bırakılmasının öncelik olduğunu vurgulayan Ahmed, birçok kişinin serbest bırakıldığını ve tüm tutukluların güvenle ailelerine döneceğine söz verdi. Özerk Yönetim kurumlarında çalışan yaklaşık 40 bin personelin, eğitim ve uzmanlıklarına göre Suriye devlet kadrolarına sabitleneceğini açıkladı.

Doğal kaynakların Suriye yasaları çerçevesinde tüm Suriyelilerin ortak malı olduğunu belirten Ahmed, Haseke, Deyrezzor ve Rakka gibi ihmal edilmiş illerin kalkınması için özel pay ayrılacağını söyledi. Sınır kapıları ve Kamışlo Havaalanı'nın entegrasyon sürecine dahil olduğunu, havaalanında modernizasyon çalışmalarının devam ettiğini ve hazır olduğunda hizmete gireceğini ekledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İçişleri Bakanlığı, Güvenlik, Ekonomi, Suriye, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Türk bilim insanından tıp dünyasında çığır açan başarı Türk bilim insanından tıp dünyasında çığır açan başarı
Avcılar’da çocuğa çarpıp kaçan çocuk sürücü yakalandı Avcılar'da çocuğa çarpıp kaçan çocuk sürücü yakalandı
Edirne’de yurt dışına kaçırılmak istenen 2 bin yıllık heykel ele geçirildi Edirne'de yurt dışına kaçırılmak istenen 2 bin yıllık heykel ele geçirildi
Bursa’da silahlı kavgada baba ve bir oğlu öldü, diğer oğlu ise yaralandı Bursa'da silahlı kavgada baba ve bir oğlu öldü, diğer oğlu ise yaralandı
Kocaeli’de sessiz gece Kocaeli'de sessiz gece
Trump’tan Putin’i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi

18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
17:57
Trump’ın “İran medeniyeti bu gece yok olacak“ tehdidi sonrası Beyaz Saray’dan açıklama
Trump'ın "İran medeniyeti bu gece yok olacak" tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
17:52
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
16:23
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
