Hassa\'da Gıda İşletmesinde Yangın

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Hatay'ın Hassa ilçesinde toptan gıda ürünleri satılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Girne Mahallesi'nde toptan gıda ürünleri satışı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, iş yerinde hasara yol açtı.