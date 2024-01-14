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Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, M.K. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu K.M'ye çarptı. Kaza sonucunda K.M. hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, K.M'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. K.M'nin cenazesi Hassa Devlet Hastanesi morguna götürülürken, sürücü ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hatay\'ın Hassa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
14.01.2024 - 16:41,
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Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

M.K. idaresindeki 34 BDR 002 plakalı otomobil, Akbez Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu K.M'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, K.M'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

K.M'nin cenazesi, incelemenin ardından Hassa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Sürücü de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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