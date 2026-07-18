Konya'nın Seydişehir ilçesinde rahatsızlanan hasta, hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.
Seydişehir Devlet Hastanesine gelen Arife Beşbadem'in (81) yapılan kontrollerde kalp ve akciğer rahatsızlığının bulunduğu anlaşıldı.
Hastanede yapılan ilk müdahale sonrası Beşbadem, Millet Bahçesine inen hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.
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