Hasta nakil aracı alev aldı, şoför diyaliz hastasını kurtardı
KARABÜK’te, diyaliz hastasını taşıyan hasta nakil aracı alev aldı.
KARABÜK'te, diyaliz hastasını taşıyan hasta nakil aracı alev aldı. Durumu fark edince aracı durduran şoför E.Ç., yanan araçtan diyaliz hastası Şahin Cesur'u (71) kurtardı.
Olay, 17.30 sıralarında Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda meydana geldi. Safranbolu istikametine seyir halinde olan E.Ç. yönetimindeki 78 BZ 702 plakalı hasta nakil aracının sol orta kısmından dumanlar yükselmeye başladı. E.Ç., durumu fark edip aracı durdurarak, içeride bulunan diyaliz hastası Şahin Cesur'u dışarı çıkardı. Yangın büyürken, araçtan alevler yükselmeye başladı.
İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Hasta nakil aracı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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