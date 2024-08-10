Hastalar Şarkılarla Stres Attı - Son Dakika
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Hastalar Şarkılarla Stres Attı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hastanede tedavi gören hastalar, gönüllülerin düzenlediği mini konserle stres attı. Gönüllüler, çocuklara oyuncak ve balon hediye etti, hastalara karanfil dağıttı. Etkinlikte çocuklar ve aileleri için mini bir konser düzenlendi.

10.08.2024 16:03
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Hastalar şarkılarla stres attı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hastanede tedavi gören hastalar, gönüllülerin kendileri için düzenledikleri mini konser ile stres attı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir grup gönüllü, hastanede tedavi gören çocuklar ile diyaliz hastaları için eğlence programı düzenledi. Doktor, hemşireler ve yetişkin hastalara karanfil dağıtan gönüllüler, çocuklara da oyuncak ve balon hediye etti. Serviste yatan hastaların istek parçalarını çalan gönüllüler, çocuklar ve aileleri için de mini bir konser düzenledi.

Bu tür etkinliklere devam edeceklerini söyleyen gönüllülerden Berna Aydın, "Çocukların yüz boyalarını yapıp hediyelerini vererek hastalıklarından çok birleşmeleri için destekte bulunduk. Emeği geçen Ceylanpınar Gençlik Merkezi ve Çocuklar Mutlu Olsun Yeter ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Ceylanpınar Gençlik Merkezi'nde resim öğretmeni olan ve özel hayatında da müzikle uğraşan Ercan Turgay ise, "Bu hafta Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde güzel bir ilke imza attık. Ceylanpınar Gençlik Merkezi olarak aynı zamanda Çocuklar Mutlu Olsun Yeter ekibi olarak güzel bir etkinlik yaptık. Çocuklara çiçekler dağıttık, oyuncaklar dağıttık. Aynı zamanda çocuklara müzik yaptık. Aynı zamanda diyaliz hastalarına sevdikleri parçaları çaldık. Güzel bir etkinlik oldu. Bu etkinliklerimiz devam edecek. Katkılarından dolayı herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Etkinliğe katılan çocuklar ise kendilerini unutmayan ağabey ve ablalarına teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Stres, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hastalar Şarkılarla Stres Attı - Son Dakika

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