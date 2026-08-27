Hastalarından Bıçak Parası Talep Eden Doktor Tutuklandı - Son Dakika
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Hastalarından Bıçak Parası Talep Eden Doktor Tutuklandı

Hastalarından Bıçak Parası Talep Eden Doktor Tutuklandı
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Manisa'da bir ortopedi uzmanı, hastalarından yasa dışı para talep ettiği iddiasıyla tutuklandı.

MANİSA'da Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi'nde görevli Ortopedi Uzmanı S.E., hastalarından 'bıçak parası' adı altında yasa dışı para talep ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Banka hesap hareketlerinde 51 hastadan toplam 2,6 milyon liradan fazla haksız kazanç sağladığı tespit edilen S.E., 'İcbar suretiyle irtikap' suçundan tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda görevli Doktor S.E. hakkında, bir hastanın şikayeti üzerine soruşturma başlattı. İddiaya göre S.E., 19 Mart'ta ameliyat edeceği hastası İ.G.'ye, operasyonu bizzat kendisinin üstlenmesi şartıyla kişisel banka hesabına 45 bin lira yatırmasını söyledi. Hastanın ihbarı üzerine savcılık, soruşturma başlattı. Şüpheli S.E.'nin 1 Ağustos 2025 ile 30 Nisan 2026 tarihleri arasındaki banka hesap hareketleri incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde; muayene ücretini hastane veznesine yatıran ve tüm ameliyat masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanan 51 hastadan para istendiği saptandı. Ameliyatları kendisinin yapması karşılığında hastalardan 22 bin TL ile 195 bin TL arasında değişen tutarlarda 'bıçak parası' adı altında ödeme talep ettiği belirlendi.

'ÖDEMEZSENİZ AMELİYATI ASİSTAN YAPAR' BASKISI

Şüpheli doktorun, ödeme yapmayan hastalara operasyonların asistan doktorlar tarafından gerçekleştirileceğini söyleyerek baskı kurduğu öne sürüldü. Banka EFT ve havale kayıtlarıyla belgelenen 51 ayrı işlem için, doktorun hesabına toplam 2 milyon 649 bin 500 lira aktarıldığı kaydedildi. Elden veya nakit alındığı değerlendirilen ödemelerin ise bu miktara dahil olmadığı bildirildi. Ayrıca soruşturma sürecinde mağdur olduğu tespit edilen 30 kişiyle daha benzer yöntemle irtibat kurulduğu anlaşıldı.

Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen ortopedi uzmanı S.E., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'icbar suretiyle irtikap' suçlamasıyla tutuklandı.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Manisa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hastalarından Bıçak Parası Talep Eden Doktor Tutuklandı - Son Dakika

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