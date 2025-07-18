Hastalı Adamın Altınları Kayıp Dükkan Sahibine Teslim Etti - Son Dakika
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Hastalı Adamın Altınları Kayıp Dükkan Sahibine Teslim Etti

Hastalı Adamın Altınları Kayıp Dükkan Sahibine Teslim Etti
18.07.2025 11:15
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Sezer Mahmut, düşürdüğü altın kesesini dedektif gibi iz sürerek buldu ve sahibine teslim edilmesini sağladı.

BAĞCILAR'da gümüş dükkanı işleten Sezer Mahmut, aracından indiği sırada cebinde bulunan altın kesesinin düşürdü. Bir süre sonra durumu fark eden Mahmut, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek dedektif gibi iz sürdü. Keseyi yerden alan kişiyi kendi çabalarıyla bulan Sezer Mahmut, altınlarına aynı gün kavuştu. Sezer Mahmut "Geldiği istikametteki bütün kameraları tek tek incelediğimde, şahsı buldum. Kendi çabamla buldum. Sonrasında çevredeki esnaf o şahsı tanıdığını söyledi ve şahsın evine gittim. Sara hastası olduğunu gördüm. Altınlara hiç dokunmamışlar. Olduğu gibi bana teslim ettiler" dedi.

Olay, 14 Temmuz'da Bağcılar'da meydana geldi. Gümüş dükkanı işleten Sezer Mahmut, aracından indikten kısa bir süre sonra cebinde bulunan ve yaklaşık 50 bin lira değerinde olduğu belirtilen içinde altınların olduğu kesenin cebinde olmadığını farketti. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye başlayan Mahmut, altınları yerden alan kişiyi tespit etti. Gittiği güzergahtaki diğer kameraları da takip eden Sezer Mahmut, çevredeki esnafın yardımıyla kişinin kimliğini öğrendi ve evine ulaştı. Altınları alan kişinin Ahmet Ali Osman (24), adında sara hastası olduğunu ve olay günü rahatsızlanarak hastaneye gittiğini öğrenen Mahmut, altınların bulan kişiden aldı.

'KENDİ ÇABAMLA KAMERALARI TEK TEK İNCELEDİM'

Gümüşçü Sezer Mahmut, "Pazartesi günü ayın 14'ünde aracımdan indiğimde yaklaşık 50 bin lira değerindeki altının üzerimde olmadığını fark ettim. İnerken düşürmüşüm. Dolayısıyla çevredeki bütün kameraları incelemeye aldım. Sonrasında karakola gittim. Gereken şikayeti karakolda yaptım. Daha sonra kendi çabalarımla, kişinin geldiği istikametteki bütün kameraları tek tek incelediğimde, şahsı buldum. Kendi çabamla buldum. Sonrasında çevredeki esnaf o şahsı tanıdığını söyledi ve şahsın evine gittim. Şahsın sara hastası olduğunu gördüm. Ailenin gerçekten mağdur bir durumda olduğunu fark ettim. Altınlara hiç dokunmamışlar. Olduğu gibi bana teslim ettiler. Aslında teslim edecekmiş, hastalığından dolayı teslim edememiş. Hastaneye gitmiş. Böyle bir olay başımızdan geçti. Hasta olduğu için ben de gereken maddi desteği kendisine gösterdim. Türk halkından da kendisine yardım etmesini rica ediyorum"dedi.

'KÖTÜ NİYETLİ OLSAYDIM TEDAVİM İÇİN HARCARDIM'

Altın kesesini yerde bulup alan Ahmet Ali Osman ise, "Ben sara hastasıyım. Tedavi için hastaneye gidiyordum. Daha sonra yolda giderken bankanın önünde bir kese buldum. Açtığımda içinde altın gördüm. Kimse görmeden cebime koydum. Daha sonra hastaneye gittim. Hastaneden geldikten sonra karakola gidip teslim edecektim. Sonra daha kötü hastalandım ve karakola gidemedim. Bir sonraki gün karakola gidip teslim edecektim. Daha sonra ağabey geldi bana. Altınları kendisine teslim ettim. Kötü niyetli biri olsaydım, hastayım tedavimde harcardım. O an gidip bozdururdum; ama ben böyle bir şey yapmadım. Yapsaydım altınlar bugün burada olmazdı" şeklinde ifade etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Bağcılar, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Yaşam, Gümüş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hastalı Adamın Altınları Kayıp Dükkan Sahibine Teslim Etti - Son Dakika

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