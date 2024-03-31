Hastalığı ya da engeli olan seçmenler seyyar sandıkta oy kullandı

Sakarya, Bolu ve Düzce'de hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oy kullandı.
Düzce'de evine getirilen seyyar sandıkta oyunu kullanan 74 yaşındaki KOAH ve diyabet hastası Kadir Aymaz, "Hastalığımdan dolayı dışarıya çıkamıyordum. Seçimi ayağıma kadar getirdiler. Allah razı olsun." ifadesini kullandı.
Eşi Nuriye Aymaz da devlete tanıdığı bu imkandan dolayı teşekkür etti.
Öte yandan oy kullanacakları okullara İl Sağlık Müdürlüğünün ambulanslarıyla götürülen bazı seçmenler ise sedyeyle taşındıkları sandıkta oy verdi.
Bolu
Bolu'da yatağa bağımlı hastalar ve engelli vatandaşlar da Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) sağlanan seyyar sandık imkanıyla evlerinde vatandaşlık görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı.
Yeniçağa ilçesinde evine getirilen seyyar sandıkta oyunu kullanan 75 yaşındaki Süleyman Bölükbaşı, yaşamını astım hastalığı nedeniyle oksijen makinesine bağlı sürdürdüğünü kaydetti.
Hastalığı nedeniyle dışarıya çıkamadığını aktaran Bölükbaşı, kendisine seyyar sandıkla oy kullanma imkanı sunulduğu için yetkililere teşekkür etti.
Yeniçağa ilçesi Asilbey Mahallesi'nde yaşayan 96 yaşındaki Hafize Akbaş ise görevliler tarafından evine getirilen seyyar sandıkta oyunu kullandı.
Sakarya
Sakarya'da kullanabildiği tek parmağıyla kitap yazan yatağa bağımlı engelli Rukiye Türeyen ile beyin kanaması sonucu 40 yıldır felçli olan 71 yaşındaki Müşerref Eltutan da seyyar sandıkta oylarını kullandı.
Annesi Fatma Türeyen'in yardımıyla oyunu kullanan Türeyen, çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bu imkanı sağlayanlara teşekkür ederim. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan." diye konuştu.
Karasu ilçesinde yaşayan KOAH hastası 77 yaşındaki Meliha Toker de evde bakım hizmeti ekibi tarafından getirildiği Yalı Mahallesi Gazi İlkokulunda oyunu verdi.
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CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı. Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere Arjantin İlkokulu'ndaki sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya giren Kılıçdaroğlu ve eşi, sandık görevlileriyle selamlaştıktan sonra kabine geçerek oyunu kullandı.
Malatya Valisi Ersin Yazıcı, eşi Hanife Yazıcı ile birlikte oy kullanmak için Fatih İlk Okulu'na gitti. Vali Yazıcı, seçim sürecinin olumsuzluklarla karşılaşmadan devam ettiğini belirterek, Malatya için hayırlı sonuçlar diledi.
Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Giresun'da sorunsuz başladığını ve devam ettiğini belirtti. Vali Serdengeçti, oyunu kullandığı Cumhuriyet Ortaokulu'nda seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Seçim sürecinde 3 binin üzerinde polis ve jandarma personelinin görev yaptığını ifade eden Serdengeçti, Giresun'da demokrasi bayramının güzel şekilde tecelli ettiğini söyledi.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in oy kullanmasının ardından, önünde taşınan kalp krizi geçiren vatandaşı fark etmemesi dikkat çekti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Adana'da mezun olduğu ilkokulda kullandı. Çelik, seçimin hayırlı olmasını dileyerek, demokrasinin gücünün gösterileceği, yüksek katılımlı olmasını umdukları bir seçime gidildiğini söyledi.
Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verdi. Eşi Fatma Doğan ile birlikte Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu'na gelen Doğan, 1145 nolu sandıkta oyunu kullandı. Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, 'Seçimlerde inşallah demokrasimiz güçlenerek çıkacaktır. Çarşamba'mıza, Samsun'umuza, tüm ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum.' dedi.
Antalya'da bazı seçmenler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde köpekleriyle oy kullandı. Kent merkezi ve ilçelerinde kurulan 6 bin 40 sandıkta oy verme işlemi devam ediyor. Bazı seçmenler arkadaşlarıyla, aile üyeleriyle okula gelirken bazıları da evcil hayvanlarıyla sandığı gitti. Serhan Tüzer ve Emine Okan isimli seçmenler, köpekleriyle birlikte oy kullanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
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