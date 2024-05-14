Hastalık Sonrası Küçükbaş Hayvanlarla Yeniden Hayata Bağlandı - Son Dakika
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Hastalık Sonrası Küçükbaş Hayvanlarla Yeniden Hayata Bağlandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Ali Şükrü Kavsaoğlu, Covid-19 hastalığından kurtulduktan sonra aldığı küçükbaş hayvanlarla kurduğu bağ sayesinde yeniden hayata bağlandı. Hastalık sonrası sağlığına kavuşmaya başlayan Kavsaoğlu, hayvanlarıyla olan dostluğunun kendisine büyük mutluluk ve yaşam ümidi verdiğini belirtti.

14.05.2024 22:44
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Hastalık sonrası aldığı küçükbaş hayvanlarla yeniden hayata bağlandı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Ali Şükrü Kavsaoğlu, ölümden döndüğü Covid-19 sonrası aldığı küçükbaş hayvanlarıyla kurduğu bağ sayesinde yeniden hayata bağlandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Ali Şükrü Kavsaoğlu 2020 yılında yakalandığı Covid-19 sonrası ölümden döndü. Ciğerleri sönme noktasına gelen Kavsaoğlu, makineye bağlı kalmasına neden olan hastalığı yenmeyi başardı. Yavaş yavaş sağlığına kavuşmaya başlayan yaşlı adam, aldığı 4 adet küçükbaş hayvan alarak kendini doğaya adadı. Kavsaoğlu, bir süre sonra hayvanları ile kurduğu güçlü bağ ile yeniden hayata bağlandı.

"Bunlarla da kanka olduk"

İhlas Haber Ajansımuhabirine konuşan Ali Şükrü Kavsaoğlu, "Bahçemizde otlar büyüdü. Biçemeyince 3-4 tane kuzu alayım dedim. Hem bahçemin otunu temizlesinler hem de yesinler. Kasım ayında da kesip kıymalığını yapayım dedim fakat bunlara kıyamadım. Bu dostluğa nasıl kıyarım. Gittim başka kurbanlık aldık, bunlarla da kanka olduk. Beni görmeseler yapamıyorlar. Yanımıza gel dercesine bağırıyorlar. Doğal olarak arkandan gelmesinden aldığım mutluluğu kimse veremezdi" dedi.

"Hayvanlarla uğraşırken, temiz oksijenle ciğerlerimi yeniledim"

Covid-19 hastalığına yakalandıktan sonra 1 ay evde 3.5 ayda makineye bağlı yaşadığını ifade eden Kavsaoğlu, "Covid olduktan sonra 1 ay evde 3.5 ayda makineye bağlı kaldım. Ciğerlerim gitmişti. Daha sonra kendimi doğaya atıp, hayvanlarla uğraşırken, temiz oksijenle ciğerlerimi yeniledim. Şuanda 70 yaşındayım. Uzmanlar 25 dakika yürüyün diyor. Ben 25 dakika da yürüyorum 50 dakika da. Köpeğim bile yanında görmeyince strese giriyor. Hayvanlarla uğraşıp doğaya çıkmam nefes almamı artırıp, moralimi düzeltti. Yaşam ümidin oluyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Hastalık Sonrası Küçükbaş Hayvanlarla Yeniden Hayata Bağlandı - Son Dakika

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