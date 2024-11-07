Hastane ve Evde Eğitim Hizmeti - Son Dakika
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Hastane ve Evde Eğitim Hizmeti

MEB, sağlık sorunları nedeniyle okula gidemeyen 11 binden fazla özel eğitim öğrencisini destekliyor.

07.11.2024 16:22
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), uzun süreli yatarak tedavi gören veya zorunlu öğrenim çağında sağlık sorunları nedeniyle okula gidemeyen özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için hastanelerde kurulan sınıflarda ve evlerinde 11 binden fazla öğrencinin eğitimi kesintiye uğramadan sürdürülüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, evde ve hastane sınıflarında yürütülen eğitim hizmetleri ile öğrencilerin eğitim hayatından kopmadan hem akademik hem de sosyal duygusal gelişimlerinin desteklenmesi için çok yönlü faaliyetler yürütülüyor.

Veliler, sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören zorunlu öğrenim çağındaki öğrencilerin eğitimlerinin kesintiye uğramaması için hastanelerde açılan sınıflara dilekçeyle başvuru yapabiliyor.

İlköğretim veya özel eğitim programı uygulanan ortaöğretim kademesinde öğrencilerin ders programı haftada 10 ders saatinden, diğer ortaöğretim kademesinde olanlar için ise haftada 16 ders saatinden az olmayacak şekilde planlanıyor.

Ders başlama ve bitiş saatleri ile derslerin süresi, eğitim alacak öğrencinin sağlık durumu ve hastane şartları dikkate alınarak il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından belirleniyor.

Hastane sınıflarındaki öğrenciler, kayıtlı bulundukları sınıfta uygulanan öğretim programları ile eğitimlerine devam ediyor. Öğrencilerin başarı durumları, kayıtlı bulundukları sınıftaki değerlendirme ölçütlerine göre hastane sınıfında okutulan dersler için yapılırken, öğrenciler okutulmayan derslerden muaf tutuluyor.

31 ilde hastane sınıfında eğitim veriliyor

Türkiye'de 31 ildeki 77 hastanenin sınıfında eğitim hizmeti veriliyor. Bu sınıfların her birinde iki sınıf öğretmeni görevlendirilmesinin yanı sıra ihtiyaç doğrultusunda diğer alanlardan öğretmenler görevlendirilerek hastane sınıflarında eğitim öğretime devam ediliyor.

Şu anda 510 öğrenci hastane sınıfında eğitime devam ederken, hastanelerden taburcu olmaları ya da yeni hastane yatışlarıyla birlikte eğitim gören öğrenci sayısı güncelleniyor.

Hastane sınıflarında uygulama birliğine yönelik kılavuz

Bakanlıkça, hastane sınıflarında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla "Hastane Sınıfları Uygulama Kılavuzu" yayımlandı.

Kılavuzda, bu sınıflarda eğitim alan öğrencilere kayıtlı bulundukları eğitim programı doğrultusunda verilecek Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı'na (BEP) ilişkin detaylı bilgiler yer aldı.

Hastane sınıflarındaki eğitim ile psikolojik danışma hizmetlerinin anlatıldığı kılavuzda, hastane sınıfı öğretmenleri ile refakatçi ailelere yönelik öneriler sıralandı. Kılavuzda ayrıca hastane sınıflarında eğitim ortamlarının fiziki koşullarına ilişkin standartlara yer verildi.

Evde eğitim hizmeti alan öğrenci sayısı 10 binden fazla

"Evde eğitim hizmetleri" ise sağlık problemi nedeniyle en az 12 hafta süreyle örgün eğitim kurumlarından yararlanamayacağı ya da yararlanması durumunda sağlığı açısından risk oluşturacağı belgelendirilen zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik düzenleniyor.

Öğrencinin evde eğitim hizmeti kapsamında alacağı haftalık ders saati, kademelere göre haftada 10 ila 16 ders saatinden az olmayacak şekilde planlanıyor.

Evde eğitim hizmetlerinde öğrencilerin takip edecekleri eğitim programı esas alınarak özel eğitim öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, sınıf ve diğer alan öğretmenleri görevlendiriliyor. Evde eğitim hizmeti, hafta içi ve hafta sonları uzaktan çevrim içi ya da yüz yüze düzenlenebiliyor.

Mesleki ve teknik eğitim programlarının uygulandığı okullarda kayıtlı öğrencilerden 9'uncu sınıftakiler için evde eğitim hizmeti sunuluyor.

Türkiye'de kasım itibarıyla evde eğitim hizmetinden 10 bin 603 öğrenci yararlanırken, ülke genelinde evde ve hastane sınıflarında eğitim alan 11 bin 113 öğrenci için 10 bine yakın öğretmen görev yapıyor.

Kaynak: AA

Hastane, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hastane ve Evde Eğitim Hizmeti - Son Dakika

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