Hastanede Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

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Beyoğlu'nda, baygınlık geçirdiği için tedavi amacıyla getirildiği hastanede hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Ekim'de Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kişinin, girdiği odadan 500 lira ile 5 bin lira bakiyesi olan İstanbulkart'ı çaldığının belirlemesi üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin Kocatepe Mahallesi'nde baygınlık geçirmesi üzerine sağlık görevlilerince hastaneye getirildiğini tespit etti.

Hastanenin giriş kaydı üzerinden kimlik bilgileri tespit edilen Z.J. (24) baygınlık geçirdiği adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından "açıktan hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.