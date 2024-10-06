Hastanede Pompalı Tüfekle Tehdit - Son Dakika
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Hastanede Pompalı Tüfekle Tehdit

Kahramanmaraş'ta, bir kadın hastane çalışanlarını pompalı tüfekle tehdit ederek tutuklandı.

06.10.2024 16:47
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir hastaneye pompalı tüfekle girerek sağlık çalışanlarını tehdit eden kadın tutuklandı.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası Acil Servisine dün akşam saatlerinde elindeki pompalı tüfekle sağlık çalışanlarını tehdit eden ve güvenlik görevlisinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen B.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından zanlı B.G. Kahramanmaraş Adliyesi'ne götürüldü.

Şüpheli B.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Cumhuriyet Başsavcılığından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi içinde bir kadının pompalı tüfekle saldırı girişiminde bulunulmasıyla ilgili soruşturma işlemi başlatıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, "5 Ekim 2024 tarihinde Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yerleşkesi içerisinde B.G. isimli Türk vatandaşı bir kadının pompalı tüfekle sağlık çalışanlarına yönelik silahla tehdit eylemini gerçekleştirdiğinin tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemi başlatılmıştır. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı ile gözaltına alınan şüpheli B.G. alınan ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle sevk edildiği Kahramanmaraş Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna sevki sağlanmıştır." denildi.

Kahramanmaraş'ta psikolojik sorunları olduğu öğrenilen B.G. (45) dün, pompalı tüfekle Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası'nın acil bölümüne girmiş, burada elindeki pompalı tüfekle sağlık çalışanlarını tehdit etmişti. Şüpheli, güvenlik görevlisinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek polis ekiplerine teslim edilmişti.

Kaynak: AA

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