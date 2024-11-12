Hastanede Saldırı: Doktor Yaralandı - Son Dakika
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Hastanede Saldırı: Doktor Yaralandı

Hastanede Saldırı: Doktor Yaralandı

Giresun'da, sünnet sonrası çocuğunun babası, doktor Gökhan Şenyürek'e saldırdı, gözaltına alındı.

12.11.2024 00:11
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GİRESUN'da özel hastanede sünnet sonrası servise kaldırılan çocuğun babası A.A.K., CHP Giresun İl Başkanı da olan Opr. Dr. Gökhan Şenyürek'e saldırdı. Doktor Şenyürek,, göğsüne aldığı yumruk darbesiyle yaralanırken, şüpheli baba gözaltına alındı.

Olay sabah saatlerinde kentteki Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yer alan özel hastanede meydana geldi. Hastanede sünnet edilmesinin ardından yataklı servise götürülen çocuğun babası A.A.K. iddiaya göre kendileriyle ilgilenilmediği gerekçesiyle, CHP Giresun İl Başkanı da olan genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. Gökhan Şenyürek ile tartıştı. Tartışma sonrası Şenyürek, A.A.K'nın sözlü ve yumruklu saldırısına uğradı. Göğüs bölgesinden hafif yaralanan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Şenyürek'in şikayeti sonrası şüpheli baba, polis tarafından gözaltına alındı.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN KINAMA

Şüpheli A.K.K.'nın sorgusu sürerken İl Sağlık Müdürü Muhammet Bulut, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Şenyürek'in görevi başında fiziksel saldırıya maruz kaldığını belirtti. Bulut, açıklamasında "Olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Tek amacı insan hayatına hizmet etmek olan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddeti her ne sebeple olursa olsun insanlık dışı buluyor ve kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'DEN KINAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadığını açıklayarak Şenyürek'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Özel, açıklamasında "Bir hasta yakını tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğrayan Giresun İl Başkanımız Dr. Gökhan Şenyürek'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, gerçekleşen saldırıyı kınıyorum" ifadelerinde yer verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hastanede Saldırı: Doktor Yaralandı - Son Dakika

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