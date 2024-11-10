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Kayseri'de cezaevinden tedavi için getirildiği hastaneden firar eden hükümlü yakalandı.

Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında "hırsızlık" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.U'nun 6 Kasım Çarşamba günü cezaevinden tedavi için getirildiği hastaneden firar etmesi sonucu çalışma başlattı.

Hükümlü, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

İşlemleri tamamlanan U.U, cezaevine teslim edildi.