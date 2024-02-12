Hastaneden kaçan hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hastaneden kaçan hükümlü yakalandı

Hastaneden kaçan hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de cezaevinden sevk edildiği hastaneden ameliyat elbiseleriyle kaçan hükümlü Ömer Faruk B., polis ekiplerince yakalandı. Hükümlünün hastaneden kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Ömer Faruk B., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

12.02.2024 15:47  Güncelleme: 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KIRIKKALE'de cezaevinden sevk edildiği hastaneden ameliyat elbiseleriyle kaçan hükümlü Ömer Faruk B., polis ekiplerince yakalandı. Hükümlünün hastaneden kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Delice Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, 4 ayrı suçtan çarptırıldığı 20 yıl 2 ay 15 günlük hapis cezasını çeken Ömer Faruk B., 29 Ocak gecesi rahatsızlandığı gerekçesiyle Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hükümlü, tedavisinin ardından ameliyat elbiseleriyle hastaneden kaçtı. Yahşihan İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, firari hükümlüyü bugün sabaha karşı ilçe merkezinde yakaladı. Ömer Faruk B., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan Ömer Faruk B.'nin hastaneden kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Güvenlik, Cezaevi, Hastane, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hastaneden kaçan hükümlü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 18:22:58. #1.12#
SON DAKİKA: Hastaneden kaçan hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement