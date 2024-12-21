Samsun'da bir hastaneden telefon çalan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir hastanede hasta odasından cep telefonu çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekiplerin fiziki ve teknik çalışmaları sonucu şüphelinin M.G. (46) olduğu belirlendi.
Belirlenen adreste yakalanan şüphelinin çaldığı telefonu satın alan Ş.G. (54) hakkında, "suç eşyasını satın almak" suçundan adli işlem başlatıldı.
Gözaltına alınan M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Telefon ise sahibine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Hastaneden Telefon Çalan Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?