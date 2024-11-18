Hat Sanatını Geleceğe Taşıyan İmam

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Van'da gönül verdiği hat sanatında binden fazla kişiye eğitim veren tarihi Hüsrev Paşa Camisi imamı Ahmet Hüsrev Koyuncu, yeni hattatlar yetiştirmek için gönüllü olarak çalışma yürütüyor.

Çocukluk yıllarında kitap kapaklarındaki Arapça hatlara ilgi duyarak hüsn-i hat sanatına merak salan 58 yaşındaki Koyuncu, bu sanatı en iyi şekilde icra edebilmek için İstanbul'da eğitim aldı.

Bu sayede kendini geliştiren ve yıllardır hem gençlere eğitim veren hem de sanatını ilerletmeye çalışan Koyuncu, 2018'de Kadim Geleneksel Sanatlar Derneği'ni kurdu.

Elinden düşürmediği kamış kalemlerle sayısız tablo yapan Koyuncu, Kadim Geleneksel Sanatlar Derneği ve Tarihi Hüsrev Paşa Camisi'ndeki atölyesinde gönüllü olarak verdiği eğitimlerle bu sanatı gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyor.

"Osmanlı döneminde hüsn-i hat sanatı zirveye çıkmıştır"

Koyuncu, AA muhabirine, 2000 yılında hem imamlık yapmaya hem de öğrencilere hat dersi vermeye başladığını söyledi.

Özellikle Osmanlı döneminde hat sanatına çok değer verildiğini belirten Koyuncu, "Osmanlı döneminde hüsn-i hat sanatı zirveye çıkmıştır. Padişahları İslam sanatını önemsemiştir. O dönemlerde çeşitli yarışmalar düzenlenmiş, büyük ödüller vermişlerdir. Bu şekilde sanatı özendirerek ilerlemesini sağlamışlardır." dedi.

Bu konudaki eğitim ve yarışmaların devam ettiğini anlatan Koyuncu, şunları kaydetti:

"İslam sanatını gelecek kuşaklara aktarabilmemiz için gayret göstermemiz lazım. Bu yüzden eğitimlerin ve yarışmaların devam etmesi gerekiyor. Ben de hocalarımdan izin alarak öğrenci yetiştirmeye başladım. Zaman zaman sanatımızı anlatalım ve öğretelim diye öğrencilerin peşinden gidiyoruz. Çok güzel öğrenciler de yetiştirdik. 1000'in üzerinde öğrenciye eğitim verdim. Her eğitim verdiğimiz kişi hattat olmuyor. Bizim için önemli olan İslam sanatını çocuklarımıza ve gençlerimize aktarabilmek. Derneğimizde, camide ve okullarda sanatı tanıtmak amacıyla konferans ve etkinlikler yapıyoruz. Birçok insanın içinde öyle cevher var ki sanatla tanışmadığı için bilmiyor. Biz anlatınca hemen kursumuza müracaat ediyorlar."

"Hat yapmak en büyük hayalimdi"

Kızıyla hat dersi alan Canan Kardaş da yaklaşık bir yıldır kursa katıldığını ifade ederek, "Hat yapmak en büyük hayalimdi. Evde hat yazarken kızımın ilgisini çekti ve kursa gelmek istedi. Kızımla beraber devam ediyorum. Ben hüsn-i hat yazıyorum, kızımda kaligrafi. Hat sanatını gelecek nesillere aktarmak çok önemli. İnşallah ilerde ben de iyi yerlere gelirim ve eğitimler veririm." diye konuştu.

Kursiyer Rabia Dumanlıdağ ise çocukluk yıllarında hat sanatına ilgi duyduğunu belirterek, "Kaligrafi kursuyla başladım ve ileri düzey için Ahmet Hüsrev Koyuncu hocamdan aldığım eğitimle devam ediyorum." dedi.