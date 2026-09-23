Hatay Antakya\'da iş makinesi devrildi, operatör Ömer Bolat hayatını kaybetti

Hatay Antakya'da iş makinesi devrildi, operatör Ömer Bolat hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antakya Karaksı mevkisindeki taş ocağında öğle saatlerinde devrilen iş makinesinin altında kalan operatör Ömer Bolat hayatını kaybetti. Bolat'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
HATAY'ın Antakya ilçesinde, taş ocağında çalışırken devrilen iş makinesinin operatörü Ömer Bolat hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde merkez Antakya ilçesi Karaksı mevkisindeki bir taş ocağında meydana geldi. Ömer Bolat'ın kontrolünü kaybettiği iş makinesi devrildi. Aracın altında kalan Bolat, sıkıştı. Taş ocağındaki diğer işçilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Bolat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bolat'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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