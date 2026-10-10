Hatay Antakya Demirköprü\'de kamyonette çıkan yangın söndürüldü, araç hasar gördü

Hatay Antakya Demirköprü'de kamyonette çıkan yangın söndürüldü, araç hasar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ilçesindeki Antakya-Reyhanlı kara yolu Demirköprü Mahallesi mevkisinde seyir halindeki 31 ZL 234 plakalı kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sürücünün emniyet şeridine çekip itfaiyeye bildirmesiyle söndürülen yangında kamyonette hasar oluştu.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde seyir halindeki araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Antakya- Reyhanlı kara yolu Demirköprü Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 ZL 234 plakalı kamyonette, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Aracını emniyet şeridine çeken sürücü, durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA
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