Hatay Antakya Narlıca\'da otluk alandaki yangını ekipler büyümeden söndürdü

Hatay Antakya Narlıca'da otluk alandaki yangını ekipler büyümeden söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ilçesindeki Narlıca Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Narlıca Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Kaynak: AA
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